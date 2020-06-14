Топ-5 летних лайфхаков для красивой и здоровой кожи

Летом особенно важно правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранить ее увлажненной, свежей и не допустить появления морщин и солнечных ожогов. Международный фейсфитнестренер и дерматолог Марина Дорн вместе с психологом Ириной Золотаревич подготовили 5 эффективных летних лайфхаков для кожи.

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Уход за кожей летом:

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1. Не верьте в обещания о том, что например кокосовое масло защищает от солнца. У натуральных масел действительно есть фактор защиты. Но! Он не более SPF 8!

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И этого ничтожно мало для того, чтобы прожить летний сезон без пигментных пятен и новых морщин.

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2. Готовим лицо к загару как у богини.

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Заведите полезную привычку наносить морковный сок перед сном на лицо.

Выдерживайте минут 20, после этого нужно умыться, протереть лицо лимонным соком (вместо тоника).

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И нанести крем. Кожа будет шелковой, а загар ровным.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Волшебная летняя маска с эффектом сужения пор и разглаживания морщин.

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Смешиваем 10 грамм дрожжей с кефиром до состояния густой кашицы. Наносим на расслабленное лицо! И сохраняем мимику неподвижной до тех пор, пока маска не застынет. Смываем через 20 минут. Наносим крем.

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4. Детокс-лёд с алоэ.

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Такие кубики помогают коже легче переносить солнце, сужают поры, обладают мощным детокс-эффектом. Свежие листья алоэ измельчаем в блендере, добавляем немного минеральной выды без газа, разливаем по формочкам для льда. Ставим в морозильную камеру. Протираем чистую кожу каждое утро.

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Важно! Не используем на зоны с куперозом, не задерживаемся на 1 точке, протираем лицо строго по массажным линиям.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Лето без новых морщин.

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Посмотрите на девушек, в эти солнечные дни! Что у них общего? Правильно Каждая вторая забывает (или забивает) на солнечные очки, щурится и хмурится.

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Поэтому тейпы это наше все этим летом!

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