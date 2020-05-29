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Подтянет овал лица и разгладит морщины: домашний рецепт мощной маски

Lite » Красота 29.05.2020 - 08:38
Подтянет овал лица и разгладит морщины: домашний рецепт мощной маски
Иллюстративное фото (pexels.com)

Рисовая мука и глина творят настоящие чудеса с кожей

Рисовая мука — первоклассный помощник для сохранения и продления молодости кожи, которым с успехом пользуются женщины Китая и Японии еще со времен древних династий. Рис питает кожные покровы и глубоко увлажняет их. В его составе находятся витамины и антиоксиданты, позволяющие отсрочить увядание кожи. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом мощной маски, которая поможет подтянуть овал лица и разгладить морщины.

Также потребуется косметическая глина - уникальное для здоровья кожи природное вещество. Её использование восстанавливает работу клеток, обогащает их необходимым количеством микроэлементов - кремнием, кальцием, магнием, натрием, калием, цинком и пр. Основное свойство глины - способность адсорбировать продукты обмена клеток кожи, улучшить функцию сальных желёз, очистить, оздоровить эпидермис.

Использование обоих компонентов рис + глина в одной уходовой процедуре сильно приумножит количество полезных свойств и увеличит направления на улучшение эпидермиса и сохранения здоровья кожи.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1 ч.л. рисовой муки.
  • 1 ч. л. глины (любимой).
  • 1 ч.л. оливкового масла.
  • 1 ч. л. мёда (в случае аллергии не добавлять).⠀
  • Молоко.

Подтянет овал лица и разгладит морщины: домашний рецепт мощной маски

Иллюстративное фото (pexels.com)

Соединить рисовую муку, глину, мёд и масло. Молоко добавлять постепенно, постоянно помешивая до образования кремообразной массы, удобной в нанесении.

Маску нанести на всё лицо, (отступая область вокруг глаз), шею, выдержать 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата, на кожу нанести любимый уходовый крем.

Применение: 2 раза в неделю.
Курс: 10-15 процедур.

Маска даёт хорошие результаты уже с первого применения и в дальнейшем поможет оздоровить, омолодить, освежить эпидермис, предотвратить, замедлить процесс разрушения клеток кожи.

Подтянет овал лица и разгладит морщины: домашний рецепт мощной маски
Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.

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Автор: Lite

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