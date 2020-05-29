Подтянет овал лица и разгладит морщины: домашний рецепт мощной маски

Иллюстративное фото (pexels.com)

Рисовая мука и глина творят настоящие чудеса с кожей

Рисовая мука — первоклассный помощник для сохранения и продления молодости кожи, которым с успехом пользуются женщины Китая и Японии еще со времен древних династий. Рис питает кожные покровы и глубоко увлажняет их. В его составе находятся витамины и антиоксиданты, позволяющие отсрочить увядание кожи. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом мощной маски, которая поможет подтянуть овал лица и разгладить морщины.



Также потребуется косметическая глина - уникальное для здоровья кожи природное вещество. Её использование восстанавливает работу клеток, обогащает их необходимым количеством микроэлементов - кремнием, кальцием, магнием, натрием, калием, цинком и пр. Основное свойство глины - способность адсорбировать продукты обмена клеток кожи, улучшить функцию сальных желёз, очистить, оздоровить эпидермис.



Использование обоих компонентов рис + глина в одной уходовой процедуре сильно приумножит количество полезных свойств и увеличит направления на улучшение эпидермиса и сохранения здоровья кожи.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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1 ч.л. рисовой муки.

1 ч. л. глины (любимой).

1 ч.л. оливкового масла.

1 ч. л. мёда (в случае аллергии не добавлять).⠀

Молоко.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Соединить рисовую муку, глину, мёд и масло. Молоко добавлять постепенно, постоянно помешивая до образования кремообразной массы, удобной в нанесении.



Маску нанести на всё лицо, (отступая область вокруг глаз), шею, выдержать 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата, на кожу нанести любимый уходовый крем.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 10-15 процедур.



Маска даёт хорошие результаты уже с первого применения и в дальнейшем поможет оздоровить, омолодить, освежить эпидермис, предотвратить, замедлить процесс разрушения клеток кожи.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.

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Автор: Lite