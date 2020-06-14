Топ-5 літніх лайфхаків для красивої і здорової шкіри

Влітку особливо важливо правильно доглядати за шкірою, щоб зберегти її зволоженою, свіжою і не допустити появи зморшок і сонячних опіків. Міжнародний фейсфітнестренер і дерматолог Марина Дорн разом з психологом Іриною Золотаревич підготували 5 ефективних літніх лайфхаков для шкіри.

⠀

Догляд за шкірою влітку:

⠀

1. Не вірте в обіцянки про те, що, наприклад, кокосова олія захищає від сонця. У натуральних масел дійсно є фактор захисту. Але! Він не більш SPF 8!

⠀

І цього дуже мало для того, щоб прожити літній сезон без пігментних плям і нових зморшок.

⠀

2. Готуємо обличчя до засмаги як у богині.

⠀

Заведіть корисну звичку наносити морквяний сік перед сном на обличчя.

Витримуйте хвилин 20, після цього потрібно вмитися, протерти обличчя лимонним соком (замість тоніка).

⠀

І нанести крем. Шкіра буде шовковою, а засмага рівною.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Чарівна літня маска з ефектом звуження пор і розгладження зморшок.

⠀

Змішуємо 10 грам дріжджів з кефіром до стану густої кашки. Наносимо на розслаблене обличчя! І зберігаємо міміку нерухомою до тих пір, поки маска не застигне. Змиваємо через 20 хвилин. Наносимо крем.

⠀

4. Детокс-лід з алое.

⠀

Такі кубики допомагають шкірі легше переносити сонце, звужують пори, володіють потужним детокс-ефектом. Свіже листя алое подрібнюємо у блендері, додаємо трохи де-які види мінеральної без газу, розливаємо по формах для льоду. Ставимо в морозильну камеру. Протираємо чисту шкіру щоранку.

⠀

Важливо! Не використовуємо на зони з куперозом, не затримуємося на 1 точці, протираємо обличчя строго по масажних лініях.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Літо без нових зморшок.

⠀

Подивіться на дівчат, у ці сонячні дні! Що у них спільного? Правильно Кожна друга забуває (або забиває) на сонячні окуляри, мружиться і хмуриться.

⠀

Тому тейпи це наше все цим літом!

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.