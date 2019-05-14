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Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке

Lite » Красота 14.05.2019 - 08:52
Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке
Иллюстративное фото (pexels.com)

Благодаря этим советам любимая косметика прослужит дольше

Согласитесь, нередко бывает, что неожиданно заканчивается любимое косметическое средство, а быть красивой нужно прямо сейчас. В таком случает могут помочь полезные лайфхаки от бьюти-блогера Ирины Шарк, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам Ирины, эти советы могут пригодиться буквально каждой девушке.

1. Тушь 

Если вы обнаружили, что ваша тушь высохла, а возможности купить ее сейчас нет, опустите тюбик в стакан с горячей водой на 3-5 минут. На пару применений еще протянет.

2. Помада

Чтобы помада ложилась на губы равномерно и легко, нанесите на губы увлажняющий бальзам для губ.

Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Средство для снятия макияжа 

Если у вас вдруг закончилось средство для снятия макияжа, не спешите расстраиваться. Просто смешайте оливковое масло и обычную воду в равных частях. У вас получится отличное средство, которое снимет макияж ничуть не хуже любого очень хорошего магазинного. 

4. Лак для ногтей

Если ваш любимый лак для ногтей высох, смотрим первый совет. Поместите упаковку в горячую воду на 5 мин и затем встряхните. Лак станет опять жидким.

Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Пудра

Если ваша пудра упала и рассыпалась, есть выход. Просто соберите ее, возьмите ложку и раскрошите ее. Добавьте спирт и перемешайте до состояния густой пасты, верните продукт на место и разровняйте его так, чтобы не было комков. А затем прижмите чем-нибудь, очистите края пудры и оставьте высыхать на ночь. Все! На утро пудра будет как новенькая.

Топ-5 бьюти-лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, бьюти-эксперт Виктория Кушнарева рассказала, как определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать.

Также врач-диетолог Екатерина Павлова рассказала, как питаться и каких рекомендаций придерживаться при проблемах с кожей, особенно при акне.

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