Топ-5 б'юті-лайфхаків, які знадобляться кожній дівчині

Завдяки цим порадам улюблена косметика прослужить довше
Погодьтеся, нерідко буває, що несподівано закінчується улюблений косметичний засіб, а бути красивою потрібно прямо зараз. В такому випадку можуть допомогти корисні лайфхаки від б'юті-блогера Ірини Шарк, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
За словами Ірини, ці поради можуть знадобитися буквально кожній дівчині.
1. Туш
Якщо ви виявили, що ваша туш висохла, а можливості придбати її зараз немає, опустіть його в склянку з гарячою водою на 3-5 хвилин. На пару застосувань ще протягне.
2. Помада
Щоб помада лягала на губи рівномірно і легко, нанесіть на губи зволожуючий бальзам для губ.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Засіб для зняття макіяжу
Якщо у вас раптом закінчилося засіб для зняття макіяжу, не поспішайте засмучуватися. Просто змішайте оливкова олія і звичайну воду в рівних частинах. У вас вийде відмінний засіб, який зніме макіяж анітрохи не гірше за будь-який хороший магазинний.
4. Лак для нігтів
Якщо ваш улюблений лак для нігтів висох, дивимося першу пораду. Помістіть упаковку в гарячу воду на 5 хв і потім струсіть. Лак знову стане рідким.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Пудра
Якщо ваша пудра впала і розсипалася, є вихід. Просто зберіть її, візьміть ложку і розкришіть її. Додайте спирт і перемішайте до стану густої пасти, поверніть продукт на місце і розрівняйте його так, щоб не було грудок. А потім притисніть чим-небудь, очистіть краю пудри і залиште висихати на ніч. Все! На ранок пудра буде як новенька.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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