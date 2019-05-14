Топ-5 б'юті-лайфхаків, які знадобляться кожній дівчині

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завдяки цим порадам улюблена косметика прослужить довше

Погодьтеся, нерідко буває, що несподівано закінчується улюблений косметичний засіб, а бути красивою потрібно прямо зараз. В такому випадку можуть допомогти корисні лайфхаки від б'юті-блогера Ірини Шарк, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

За словами Ірини, ці поради можуть знадобитися буквально кожній дівчині.

1. Туш

Якщо ви виявили, що ваша туш висохла, а можливості придбати її зараз немає, опустіть його в склянку з гарячою водою на 3-5 хвилин. На пару застосувань ще протягне.



2. Помада

Щоб помада лягала на губи рівномірно і легко, нанесіть на губи зволожуючий бальзам для губ.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Засіб для зняття макіяжу

Якщо у вас раптом закінчилося засіб для зняття макіяжу, не поспішайте засмучуватися. Просто змішайте оливкова олія і звичайну воду в рівних частинах. У вас вийде відмінний засіб, який зніме макіяж анітрохи не гірше за будь-який хороший магазинний.

4. Лак для нігтів

Якщо ваш улюблений лак для нігтів висох, дивимося першу пораду. Помістіть упаковку в гарячу воду на 5 хв і потім струсіть. Лак знову стане рідким.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Пудра

Якщо ваша пудра впала і розсипалася, є вихід. Просто зберіть її, візьміть ложку і розкришіть її. Додайте спирт і перемішайте до стану густої пасти, поверніть продукт на місце і розрівняйте його так, щоб не було грудок. А потім притисніть чим-небудь, очистіть краю пудри і залиште висихати на ніч. Все! На ранок пудра буде як новенька.



Ілюстративне фото (pexels.com)

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