Топ-4 продукта, которые могут спровоцировать диабет

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Список возглавляют мучные изделия

Зачастую неправильное питание и проблемы с лишним весом приводят к развитию сахарного диабета II типа. Чтобы предотвратить риск заболевания, эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Толоконникова, передают российские СМИ.

Мучные изделия

Белый хлеб резко повышает уровень сахара в крови, а его чрезмерное употребление может привести к развитию диабета. Причина в том, что булку пекут из рафинированной муки. Как правило, такие продукты быстро перевариваются и приводят к скачку сахара. Чтобы снизить риск причинения вреда здоровью, эксперт советует отдать предпочтение цельнозерновым продуктам.

Молоко

Молочные продукты включать в рацион следует с осторожностью, даже если у вас нет предпосылок к ожирению. В молоке, сметане, ряженке, твороге содержится довольно много насыщенных жиров, которые могут привести к инсулиновой недостаточности. Поэтому необходимо выбирать нежирные продукты, которые мягко воздействуют на организм и не влияют на уровень сахара в крови. В любом случае, больше одного стакана молока в день пить не нужно: такой порции вполне хватит для взрослого человека.

Белый рис

По словам диетолога, употребление белого риса через день или 4-5 раз в неделю также чревато возникновением диабета II типа. В этом продукте очень мало клетчатки, и большое количество глюкозы быстро попадает прямо в кровь человека. Поэтому белый рис лучше периодически заменять на бурый или красный: такие виды гораздо полезней.

Прохладительные напитки

Большой вред организму наносят сахаросодержащие напитки. К ним можно отнести различные лимонады и алкоголь - вино, шампанское, коньяк. Например, если вы пьете газировку каждый день, уровень сахара в крови постоянно будет на высоком уровне, и у вас может развиться инсулиновая недостаточность.

Напомним, диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Также были названы полезные напитки, которые помогут пережить морозы и поднять настроение. Диетологи и психологи дали свои рекомендации о том, что надо пить, чтобы не мерзнуть и не впадать в депрессию. По их мнению, в холодный сезон вообще нужно больше пить.

Видео: (video.rbc.ua)