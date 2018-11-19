Топ-4 продукти, які можуть спровокувати діабет

Фото: (pixabay.com)

Список очолюють борошняні вироби

Часто неправильне харчування і проблеми із зайвою вагою призводять до розвитку цукрового діабету II типу. Щоб запобігти ризик захворювання, експерти рекомендують переглянути свій раціон. Про це повідомила лікар-дієтолог Олена Толоконнікова, передають російські ЗМІ.

Борошняні вироби

Білий хліб різко підвищує рівень цукру в крові, а його надмірне вживання може призвести до розвитку діабету. Причина в тому, що булку печуть з рафінованого борошна. Як правило, такі продукти швидко перетравлюються і призводять до стрибка цукру. Щоб знизити ризик заподіяння шкоди здоров'ю, експерт радить віддати перевагу цільнозерновим продуктам.

Молоко

Молочні продукти включати в раціон слід з обережністю, навіть якщо у вас немає передумов до ожиріння. У молоці, сметані, ряжанці, сирі міститься досить багато насичених жирів, які можуть призвести до інсулінової недостатності. Тому необхідно вибирати нежирні продукти, які м'яко впливають на організм і не впливають на рівень цукру в крові. У будь-якому випадку, більше однієї склянки молока в день пити не потрібно: такої порції цілком вистачить для дорослої людини.

Білий рис

За словами дієтолога, вживання білого рису через день або 4-5 разів в тиждень також загрожує виникненням діабету II типу. У цьому продукті дуже мало клітковини, і велика кількість глюкози швидко потрапляє безпосередньо у кров людини. Тому білий рис краще періодично замінювати на бурий або червоний: такі види набагато корисніше.

Прохолодні напої

Великий шкоду організму наносять цукровмісні напої. До них можна віднести різні лимонади і алкоголь - вино, шампанське, коньяк. Наприклад, якщо ви п'єте газовані напої кожен день, рівень цукру в крові постійно буде на високому рівні, і у вас може розвинутися інсулінова недостатність.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону. Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти рассказали, чим "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу овочі значно менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція або жодної.

Також були названі корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій. Дієтологи і психологи дали свої рекомендації про те, що треба пити, щоб не мерзнути і не впадати в депресію. На їхню думку, у холодний сезон взагалі потрібно більше пити.

Відео: (video.rbc.ua)