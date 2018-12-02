ТОП-100 самых вдохновляющих женщин мира: интервью с 66-летней украинской моделью

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Украинка рассказала, что молодость поддерживает работой по дому и в огороде

Лариса Михальцова, 66-летняя модель из Калиновки (Николаевская область), вошла в ТОП-100 наиболее вдохновляющих женщин мира наряду с писательницей Исабель Альенде, экс-главой правительства Австралии Джулией Гиллард и дочерью бывшего американского президента Билла Клинтона Челси Клинтон. Об этом информирует ВВС. "Фактам" модель дала интервью.

Лариса Михальцова – модель начинающая. В этом бизнесе она всего лишь 3 года. Сейчас женщине 66 лет. Она родилась и живет в селе Калиновка, что в Николаевской области. Почти всю жизнь она проработала учителем, также Лариса обожает музыку. Мечта Михальцовой, по ее словам – стать "учителем года". Однако быть моделью тоже неплохо: говорит, что очень гордится собой, когда видит свое фото на глянцевой обложке.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Из-за почтенного возраста Лариса совершенно не переживает. Страх перед старостью, по мнению модели, присущ только людям слабовольным.

"Мои года – мое богатство!", - с улыбкой рассказывает Михальцова.

Впрочем, так было не всегда. Было время, когда старение Лариса воспринимала с большим трудом и грустила на каждый новый день рождения.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

"Даже помышляла о пластической операции!", - делится 66-летняя модель.

Впрочем, сейчас ни о чем таком женщина не думает. Ее жизненный девиз – оптимизм и вера в лучшее. Михальцова считает, что главное – не жалеть потом о бесцельно прожитых годах, быть самим собой и всегда двигаться вперед.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Модель также призналась, как ей удается сохранять молодость и естественную красоту.

"Просто веду активный образ жизни. Было время, когда меня каждая новая морщинка приводила в ужас. От пластической операции "спасли" отсутствие денег и повседневные заботы дома и на работе. Потом для себя вывела правило, что морщины — это "проекции извилин". И все стало на свои места. А еще быть в хорошей форме помогает работа в саду и огороде", — призналась женщина.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Михальцова также рассказала, что самое трудное в работе модели

"Молчать. Работать моделью — это молчать, терпеть и ждать результата. А поскольку у меня сорокалетний педагогический стаж, то я привыкла учить, общаться, а не молчать", — призналась 66-летняя модель.

Ранее мы писали, что украинка придумала костюм для конкурса "Мисс Вселенная 2018".

Также мы сообщали, что кастинг в новый сезон телешоу "Топ-модель по-украински" уже открыт.

Видео: (video.rbc.ua)