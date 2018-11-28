"Дерево жизни": украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018"

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Общий вес костюма - 15 килограммов

Одесситка Карина Жосан, которая выиграла конкурс "Мисс Украина Вселенная 2018", показала национальный костюм, в котором представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018". Фото были опубликованы на ее странице в Instagram.

Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Наряд украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", – прокомментировала девушка наряд.

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

23-летняя Жосан рассказала, что над нарядом работало 10 мастеров, изготовление костюма заняло 90 дней. В итоге получился наряд весом 15 килограмм.

"Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, сделано руками мастериц 50 цветков махровой мальвы", – добавила красавица.

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2018" состоится 17 декабря в Таиланде.

Карина в 2017 году окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности отельно-ресторанный и туристический бизнес. Сейчас работает профессиональной моделью в Азии и Европе.

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Напомним, в Киеве представили ювелирное украшение, которое Мисс Украина Вселенная, 23-летняя одесситка Карина Жосан представит в декабре на благотворительном аукционе в Таиланде. Кулон называется "Сохрани мой мир".

Мы также писали о том, что известный украинский хирург, супруг Славы из популярного дуэта "НеАнгелы" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан.

Видео: РБК-Украина