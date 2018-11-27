Каким будет новый сезон "Топ-модели по-украински": кастинги уже открыты

Фото: "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

Меньше голосов набрал чисто мужской сезон

Второй сезон популярного реалити "Топ-модель по-украински" не успел завершиться, а уже активно идет подготовка к третьему. На сайте Нового канала месяц шло голосование за то, каким же ему быть: женским, смешанным или мужским.

В результате меньше голосов набрал чисто мужской сезон. А вот между женским и смешанным (когда за победу в проекте борются и парни, и девушки) шла нешуточная борьба. В итоге с перевесом всего в несколько десятков голосов победили...

"Девушки! Да-да, я изучила результаты голосования, прочитала все комментарии наших зрителей и могу официально заявить: следующий сезон "Топ-модели по-украински" будет женским! – говорит ведущая проекта Алла Костромичева. – Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты".

Видео: Алла Костромичева (instagram.com/alla)

Парни участвовали в проекте "Топ-модель по-украински" два сезона.

Фото: Алла Костромичева (Новый канал)

"Смешанный сезон был экспериментом, – говорит руководитель проекта Алена Звирык. – Мне кажется, очень удачным экспериментом. Несмотря на то, что большинство наших зрителей – девочки, им было интересно наблюдать за парнями, выбирать себе любимчиков. Голосование было очень плотным, лидеры постоянно менялись. Но, видимо, девушки решили устранить конкурентов – ведь парни занимали их потенциальные места на проекте (смеется)".

Напомним, одна из наиболее обсуждаемых пар проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрий Топоринский и Яся Крутова рассказали, как зарождалась их любовь.Примечательно, что на момент прихода в шоу, у Яси был молодой человек, о существовании которого знал Топоринский.

Мы также писали о том, что ведущая "Топ-модели по-украински" развенчала мифы об индустрии моды. Алла Костромичева рассказала правду о диетах и легких деньгах моделей.

А еще о том, что дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянца. 16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила впервые украсила обложку глянца одна, без своей звездной мамы. Девушка блистает в свежем номере журнала Dazed.

Видео: РБК-Украина