ТОП-100 найбільш надихаючих жінок світу: інтерв'ю з 66-річною українською моделлю

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Українка розповіла, що молодість підтримує роботою по будинку і в городі

Лариса Михальцова, 66-річна модель з Калинівки (Миколаївська область), увійшла в ТОП-100 найбільш надихаючих жінок світу поряд з письменницею Ісабель Альєнде, екс-главою уряду Австралії Джулією Гіллард і дочкою колишнього американського президента Білла Клінтона Челсі Клінтон. Про це інформує ВВС. "Фактам" модель дала інтерв'ю.

Лариса Михальцова– починаюча модель. В цьому бізнесі вона всього лише 3 роки. Зараз жінці 66 років. Вона народилася і живе у селі Калинівка, що у Миколаївській області. Майже все життя вона пропрацювала вчителем, також Лариса обожнює музику. Мрія Михальцової, за її словами – стати "вчителем року". Однак бути моделлю теж непогано: каже, що дуже пишається собою, коли бачить своє фото на глянцевій обкладинці.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Через поважний вік Лариса абсолютно не переживає. Страх перед старістю, на думку моделі, властивий тільки людям слабовільним.

"Мої роки – моє багатство!", - з посмішкою відповідає Михальцова.

Втім, так було не завжди. Був час, коли старіння Лариса сприймала з великим трудом і сумувала на кожен новий день народження.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

"Навіть думала про пластичну операцію!", - ділиться 66-річна модель.

Втім, зараз ні про що таке жінка не думає. Її життєвий девіз – оптимізм і віра в краще. Михальцова вважає, що головне – не шкодувати потім про безцільно прожиті роки, бути самим собою і завжди рухатися вперед.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Модель також зізналася, як їй вдається зберігати молодість і природню красу.

"Просто веду активний спосіб життя. Був час, коли мене кожна нова зморшка приводила в жах. Від пластичної операції "врятували" відсутність грошей і повсякденні турботи вдома і на роботі. Потім для себе вивела правило, що зморшки — це "проекції звивин". І все стало на свої місця. А ще бути в хорошій формі допомагає робота в саду і на городі", — зізналася жінка.

Фото: (instagram.com/larisa.grig)

Михальцова також розповіла, що найважче в роботі моделі.

"Мовчати. Працювати моделлю — це мовчати, терпіти і чекати результату. А оскільки у мене сорокарічний педагогічний стаж, то я звикла вивчати, спілкуватися, а не мовчати", — зізналася 66-річна модель.

Раніше ми писали, що українка придумала костюм для конкурсу "Міс Всесвіт 2018".

Також ми повідомляли, що кастинг у новий сезон телешоу "Топ-модель по-українськи" вже відкритий.

Відео: (video.rbc.ua)