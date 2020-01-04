Топ-10 упражнений на праздники для стройности и красоты

Во время праздников и многочисленных застолий очень легко расслабиться и в результате набрать лишние килограммы. Как же этого избежать? Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на своей странице в Instagram поделилась планом действий и упражнений, которые помогут сохранить стройность и красоту.

1) Начните день с приветствия солнцу: Сурья-намаскар — комплекс упражнений Йоги. Короткий комплекс сочетает асаны на растяжение тела.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2) Вакуум для живота — поможет прочувствовать плоский животик, после чего лишняя еда в рот не пойдет, а бонусом рельефный пресс.

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3) Планка — занимает минимум времени и сил, что особенно актуально в новогодние праздники, но в тоже время помогает поддерживать в тонусе все мышцы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4) Наберите воздуха в легкие так, чтобы живот надулся, и представьте, что внутри него находится воздушный шарик. Затем, одну руку кладем на живот, а на другой представляем перышко, которое нам надо сдуть. И начинаем выдыхать, постепенно, пока живот не станет совсем плоским. Повторить 2-3 раза. Полезно делать перед каждым приемом пищи, тогда быстрее придет насыщение.

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5) Визуализируйте свой идеальный образ каждый день. Представляйте себя стройной, легкой красавицей — это поможет поддерживать мотивацию и напоминать мозгу, в какую сторону нужно двигаться.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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6) Целуйтесь — страстный поцелуй способен сжечь 30 ккал, задумайтесь.

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7) Ходите голой по квартире (если это возможно, конечно), особенно обращая внимание на зеркальное отражение: посмотрим что сильнее, аппетит или отражение.

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8) Зимние развлечения — весело и полезно для фигуры. Санки (особенно хорошо, завозить ребенка на санках на горку), игры в снежки, коньки и просто прогулки.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

9) Хвалите себя за все подряд — это источник хорошего настроения и удовлетворения.

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10) Потягивайтесь! Чаще, больше и сильнее. Это помогает развивать чувствование своего тела и лучше его понимать, что необходимо для снижении веса, а занимает минимум времени. Потянитесь прямо сейчас и похвалите себя за это.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко дала советы, как употреблять алкоголь в праздники.