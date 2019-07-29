Теннисистка Элина Свитолина показала комплекс упражнений упругих ягодиц (видео)

Элина Свитолина, похоже, решила активно заняться своим instagram-блогом! Если ранее именитая украинская теннисистка могла не появляться в сети неделями, то в последнее время спортсменка "зачастила". При этом Свитолина делиться не только эмоциями с прошедших или предстоящих спортивных турниров, но также показывает стильные образы и свои тренировки. Которые, кстати, будут актуальны для многих женщин, а не только для спортсменов.

Именно таким мотивационным видео и поделилась на своей instagram-страничке Элина Свитолина. Так, теннисистка показала целую серию упражнений для всего тела, которые можно проделать с помощью очень популярный в последние годы петлей TRX.

Отметим, петли TRX стали очень популярны именно благодаря своей универсальности. Так как по сути одно это "фитснес-устройство" способно заменить собой весь спортзал! Вы можете носить эти петли с собой, закрепляя их на улице или дома.

Элина показала комплекс для мышц рук и ног, а также пресса.

"Моя любимая экспресс-тренировка с TRX!", - подписала видео Свитолина.

Более того, теннисистка подчеркнула, что в будущем планирует записать еще больше подобных полезных видео.

Видео: instagram.com/elisvitolina

Поклонники Свитолиной поспешили прокомментировать ее новое видео:

"Умничка!"

"У меня тоже любимая тренировка – TRX"

"Это серьезные упражнения для торса!"

"Умничка. Через большие физические нагрузки к новым высотам. И главное дорогая чтобы без травм и рецедивов"

"Красотка и умничка!!! Честно, восхищаюсь тобой))"

"Упорный труд всегда окупается"

"Еліна, бажаю тобі перемог у Сан-Хосе, щасти тобі, красуня"

"Элина Михайловна! Очень хочется увидеть вас с первым трофеем в новом 2019г.... Только победы в Сан-Хосе"

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Напомним, что на данный момент Свитолина готовится к старту на турнире в Сан-Хосе! Где на этой неделе сыграет на турнире серии WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic.

Седьмая ракетка мира получила в Сан-Хосе первый номер посева и начнет свои выступления со второго круга. Ее соперницей станет победительница противостояния между действующей чемпионкой турнира румынкой Михаэлой Бузэрнеску и россиянкой Дарьей Касаткиной.