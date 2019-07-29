Тенісистка Еліна Світоліна показала комплекс вправ для пружних сідниць (відео)

Еліна Світоліна, схоже, вирішила активно зайнятися своїм instagram-блогом! Якщо раніше іменита українська тенісистка могла не з'являтися в мережі тижнями, то останнім часом спортсменка "зачастила". При цьому Світоліна ділитися не лише емоціями з минулих або майбутніх спортивних турнірів, але також показує стильні образи і свої тренування. Які, до речі, будуть актуальні для багатьох жінок, а не тільки для спортсменів.

Саме таким мотиваційним відео і поділилася на своїй instagram-сторінці Еліна Світоліна. Так, тенісистка показала цілу серію вправ для всього тіла, які можна виконати з допомогою дуже популярних в останні роки петель TRX.

Зазначимо, петлі TRX стали дуже популярні саме завдяки своїй універсальності. Так як по суті це "фитснес-пристрій" здатен замінити собою весь спортзал! Ви можете носити ці петлі з собою, закріплюючи їх на вулиці або будинку.

Еліна показала комплекс для м'язів рук і ніг, а також преса.

"Моя улюблена експрес-тренування з TRX!", - підписала відео Світоліна.

Більш того, тенісистка підкреслила, що в майбутньому планує записати ще більше подібних корисних відео.

Відео: instagram.com/elisvitolina

Шанувальники Світоліної поспішили прокоментувати її нове відео:

"Розумниця!"

"У мене теж улюблена тренування – TRX"

"Це серйозні вправи для торса!"

"Умничка. Через великі фізичні навантаження до нових висот. І головне, дорога, без травм і рецедивів"

"Красуня і розумниця!!! Чесно, захоплююся тобою))"

"Наполеглива праця завжди окупається"

"Еліна, бажаю тобі перемог у Сан-Хосе, щасти тобі, красуня"

"Еліна Михайлівна! Дуже хочеться побачити вас з першим трофеєм у новому 2019г.... Тільки перемоги в Сан-Хосе"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, що на даний момент Світоліна готується до старту на турнірі в Сан-Хосе! Де цього тижня зіграє на турнірі серії WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic.

Сьома ракетка світу отримала в Сан-Хосе перший номер "посіву" і розпочне свої виступи з другого кола. Її суперницею стане переможець протистояння між діючою чемпіонкою турніру румункою Михаэлой Бузэрнеску і росіянкою Дариною Касаткіної.