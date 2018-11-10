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Супрун рекомендує відмовитися від алкоголю

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про шкоду алкоголю. Вона розмістила соціальний відеоролик на своїй сторінці в Facebook, де показано згубний вплив "зеленого змія".

"Якби алкоголь та його дію можна було візуалізувати — це скоріш за все були б образи моторошних чудовиськ. Багато батьків вважають, що діти не помічають або ж не усвідомлюють, що відбувається. Втім в цьому соціальному ролику можна побачити, що така поведінка батьків не минає без наслідків", - написала вона.

Вживання алкоголю батьками дуже впливає на психіку дітей.

"В одному з досліджень було виявлено, що зловживання алкоголем батьків на очах у дітей може стати причиною сімейних сварок, викликати у них тривогу, занепокоєння та порушення сну. Часто діти,котрі спостерігають своїх батьків напідпитку, втрачають до них повагу та довіру, часом відчувають сильний страх. Навіть помірне вживання алкоголю батьків може мати серйозний вплив на емоційний стан дітей. Досить часто перше знайомство дітей з алкогольними напоями відбувається в колі сім‘ї під час святкувань. Науковці також виявили наступний зв‘язок — що більше батьки вживали алкоголю, то більш доцільним вони вважали дати спробувати алкоголь і своїм дітям", - повідомила Супрун.

Уляна рекомендує батькам не вживати алкоголь при дітях.

"Намагайтесь уникати вживання алкоголю взагалі. Адже його безпечної дози не існує. Якщо ж не можете відмовитись від алкоголю — не вживайте його хоча б в присутності ваших дітей.Пам’ятайте, діти часто беруть приклад зі своїх батьків і в цьому випадку це не буде виключенням", - підсумувала вона.

Вживання алкоголю Якби алкоголь та його дію можна було візуалізувати — це скоріш за все були б образи моторошних чудовиськ. Багато батьків считают, що діти не помічають або ж не усвідомлюють, що відбувається. Втім у цьому соціальному ролику можна побачити, що така поведінка батьків не минає без наслідків. В одному з досліджень було виявлено, що зловживання алкоголем батьків на очах у дітей може стати причиною сімейних зварок, викликати у них тривогу, занепокоєння та порушення сну. Часто діти, котрі спостерігають своїх батьків напідпитку, втрачають до них повагу та довіру, часом відчувають сильний страх (https://goo.gl/TKeqfm). Навіть помірне вживання алкоголю батьків може мати серйозний вплив на емоційний стан дітей. Досить часто перше знайомство дітей з алкогольними напоями відбувається в колі сім'ї під час святкувань. Науковці також виявили наступний зв'язок — що більше батьки вживали алкоголю, то більш доцільним вони вважали даті спробувати алкоголь і своїм дітям (https://goo.gl/EJU14Q). Намагайтесь унікати вживання алкоголю взагалі. Адже його безпечної дози не існує (https://goo.gl/mwgcx5). Якщо ж не можете відмовитись від алкоголю — не вживайте його хоча б у присутності ваших дітей. Пам " ятайте, діти часто беруть приклад зі своїх батьків і в цьому випадку це не буде виключенням. Джерело відео — https://goo.gl/cyH2Q1 Опубліковано Уляна Супрун П'пятниця, 9 листопад 2018 р.

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