Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї

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Таке "сусідство" підвищує ризики появи респіраторних хвороб і раку легенів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що щорічно людство виробляє понад 2 млрд тонн сміття в день, що складає близько 800 г на одну людину. Відходи гниють на звалищах, які забруднюють океани і руйнують екосистеми, негативно впливаючи на наше здоров'я. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Супрун стверджує, що, проживаючи на території поблизу звалищ, ми підвищуємо ризики виявити у себе респіраторні хвороби та навіть рак легень. Шкідливий вплив також можуть мати гази, які випаровуються зі звалища, і багато токсичних речовин, що забруднюють повітря і навколишні території.

"У більшості країн з низьким рівнем доходу, понад 90% сміття просто гниє на звалищах або спалюється. Таке поводження з ним стає причиною поширення інфекційних хвороб, а також підвищує ризики появи респіраторних захворювань, особливо у дітей і людей похилого віку", - пише експерт.

Під час відкритого спалювання відходів можуть виділятися такі токсичні речовини, як діоксин та фуран. Їх пов'язують із високими ризиками ураження легень, нервової системи, нирок і печінки,також із появою деяких видів раку.

Однак, за словами Супрун, сміття і відходи можна використовувати розумно. Наприклад, у багатьох країнах світу давно задумалися над тим, як уникнути перетворення планети в великий смітник і зберігати здоров'я населення. Тому сміття переробляється на ресурси, які можна використовувати знову, з нього навіть виробляють енергію.

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Велика кількість сміття - проблема глобального масштабу. Втім її рішення вимагає локальних зусиль. Кожен може хоча б спробувати сортувати сміття або намагатися виробляти його менше", - підсумувала Супрун.

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Відео: (video.rbc.ua)