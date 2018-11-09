ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї

Lite » Краса і здоров'я 09.11.2018 - 08:48
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Таке "сусідство" підвищує ризики появи респіраторних хвороб і раку легенів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що щорічно людство виробляє понад 2 млрд тонн сміття в день, що складає близько 800 г на одну людину. Відходи гниють на звалищах, які забруднюють океани і руйнують екосистеми, негативно впливаючи на наше здоров'я. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Супрун стверджує, що, проживаючи на території поблизу звалищ, ми підвищуємо ризики виявити у себе респіраторні хвороби та навіть рак легень. Шкідливий вплив також можуть мати гази, які випаровуються зі звалища, і багато токсичних речовин, що забруднюють повітря і навколишні території.

"У більшості країн з низьким рівнем доходу, понад 90% сміття просто гниє на звалищах або спалюється. Таке поводження з ним стає причиною поширення інфекційних хвороб, а також підвищує ризики появи респіраторних захворювань, особливо у дітей і людей похилого віку", - пише експерт.

Під час відкритого спалювання відходів можуть виділятися такі токсичні речовини, як діоксин та фуран. Їх пов'язують із високими ризиками ураження легень, нервової системи, нирок і печінки,також із появою деяких видів раку.

Однак, за словами Супрун, сміття і відходи можна використовувати розумно. Наприклад, у багатьох країнах світу давно задумалися над тим, як уникнути перетворення планети в великий смітник і зберігати здоров'я населення. Тому сміття переробляється на ресурси, які можна використовувати знову, з нього навіть виробляють енергію.

Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"Велика кількість сміття - проблема глобального масштабу. Втім її рішення вимагає локальних зусиль. Кожен може хоча б спробувати сортувати сміття або намагатися виробляти його менше", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розповідала, як зберегти чоловіче здоров'я.

Нагадаємо, українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо застудився. Багато медичних препаратів мають низьку ефективність при лікуванні застуди.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України мусорсупрун
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся