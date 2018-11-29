Супинг: диетологи рассказали, в чем суть новой диеты

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Специалисты рассказали, какие продукты должны быть в рационе

Специалисты придумывают новые различные диеты, которые не вредят здоровью и помогают избавиться от лишнего веса. Совсем недавно в моде была соковая диета, а теперь уже набирает популярность новая диета – супинг. Об этом пишет 7 Med News.

Худеть с помощью супов начали уже достаточно давно. Однако диетологи сообщают, что супинг – это не монодиета, в рацион которой входят только одни супы. Первое блюдо становится основной составляющей этой диеты.

Эксперты утверждают, что супинг имеет много плюсов. Первые блюда хорошо усваиваются и помогают пищеварительной системе нормализовать свою работу. В тарелке супа, даже если она будет очень большой, совсем немного калорий, а исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют первые блюда, легче расстаются с лишними килограммами.

Диетологи отмечают, что преимущество супинга в том, что можно экспериментировать с ингредиентами и подобрать те продукты, которые нравятся. В качестве основы должны быть нежирное мясо и овощи, а дополнять суп можно грибами, яйцами, зеленью, крупами. Также можно варить различные бульоны – мясные, рыбные или овощные.

Но по мнению специалистов, не стоит ограничиваться в своем рационе только супами. В рацион стоит добавить свежие овощи и фрукты, яйца, нежирные молочные продукты, морепродукты, цельные злаки и орехи. Если такого рациона придерживаться постоянно, то вес будет постепенно уходить.

Для того, чтобы сбросить лишние килограммы быстро, диетологи рекомендуют варить супы на овощном бульоне или из нежирного мяса – куриной грудки, кролика, индейки или телятины.

Кроме того, в супе обязательно должны быть овощи за исключение тех, в которых много крахмала. Количество таких овощей лучше сократить или совсем не использовать.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро приготовить овощной суп с фаршем.

А также рассказывали о том, какие 5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне.

Видео: РБК-Украина