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Овощной суп с фаршем: быстро и вкусно

Lite » Еда 28.11.2018 - 09:20
Овощной суп с фаршем: быстро и вкусно
Фото: (pixabay.com)

Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась рецептом овощного супа с фаршем. Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Наверняка у вас бывают дни, когда нужно быстро приготовить обед, а времени практически нет. В этом случае обратите внимание на суп с фаршем. Он настолько сытный, что второе точно не понадобится. А времени на его приготовление нужно минимум - только притомить фарш с луком, а за это время нарезать овощи. Остальное за вас сделает плита", - отметила диетолог.

Овощной суп с фаршем: быстро и вкусноФото: (facebook.com/svetlanafus)

Овощной суп с фаршем, ингредиенты:

  • бульон говяжий или овощной (можно даже на воде) - 1 литр
  • фарш из говядины - 250 г
  • помидоры нарезанные - 400 г
  • горошек свежезамороженный - 100 г
  • кукуруза свежезамороженная - 100 г
  • фасоль зеленая свежезамороженная - 100 г
  • клубень сельдерея (если не любите, можно не класть) - 100 гр.
  • морковь - 2 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 1 зубок
  • соевый соус - 1 ч.л.
  • травы итальянские сухие - 0,5 ч.л. или по вкусу
  • лист лавровый - 1 шт.
  • масло оливковое - 1 ст.л.
  • соль, перец - по вкусу

Овощной суп с фаршем, способ приготовления:

  1. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Очистите сельдерей, морковь и нарежьте средними кубиками.
  2. Разогрейте в кастрюле оливковое масло, положите лук, чеснок и говяжий фарш и томите 5 мин., пока фарш не поменяет цвет.
  3. Затем добавьте морковь, сельдерей помидоры и влейте бульон.
  4. Доведите суп до кипения, влейте соевый соус, положите лавровый лист и смесь итальянских трав. Варите 10 мин.
  5. Добавьте в кастрюлю замороженные овощи и продолжайте варить еще 10–15 мин., до готовности моркови и сельдерея. В конце посолите и поперчите суп.

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Видео: РБК-Украина

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