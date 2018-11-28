Овощной суп с фаршем: быстро и вкусно

Фото: (pixabay.com)

Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась рецептом овощного супа с фаршем. Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Наверняка у вас бывают дни, когда нужно быстро приготовить обед, а времени практически нет. В этом случае обратите внимание на суп с фаршем. Он настолько сытный, что второе точно не понадобится. А времени на его приготовление нужно минимум - только притомить фарш с луком, а за это время нарезать овощи. Остальное за вас сделает плита", - отметила диетолог.

Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Овощной суп с фаршем, ингредиенты:

бульон говяжий или овощной (можно даже на воде) - 1 литр

фарш из говядины - 250 г

помидоры нарезанные - 400 г

горошек свежезамороженный - 100 г

кукуруза свежезамороженная - 100 г

фасоль зеленая свежезамороженная - 100 г

клубень сельдерея (если не любите, можно не класть) - 100 гр.

морковь - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

чеснок - 1 зубок

соевый соус - 1 ч.л.

травы итальянские сухие - 0,5 ч.л. или по вкусу

лист лавровый - 1 шт.

масло оливковое - 1 ст.л.

соль, перец - по вкусу

Овощной суп с фаршем, способ приготовления:

Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Очистите сельдерей, морковь и нарежьте средними кубиками. Разогрейте в кастрюле оливковое масло, положите лук, чеснок и говяжий фарш и томите 5 мин., пока фарш не поменяет цвет. Затем добавьте морковь, сельдерей помидоры и влейте бульон. Доведите суп до кипения, влейте соевый соус, положите лавровый лист и смесь итальянских трав. Варите 10 мин. Добавьте в кастрюлю замороженные овощи и продолжайте варить еще 10–15 мин., до готовности моркови и сельдерея. В конце посолите и поперчите суп.

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Видео: РБК-Украина