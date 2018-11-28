Овощной суп с фаршем: быстро и вкусно
Фото: (pixabay.com)
Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку
Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась рецептом овощного супа с фаршем. Идеально подойдет для тех, у кого нет времени на готовку. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"Наверняка у вас бывают дни, когда нужно быстро приготовить обед, а времени практически нет. В этом случае обратите внимание на суп с фаршем. Он настолько сытный, что второе точно не понадобится. А времени на его приготовление нужно минимум - только притомить фарш с луком, а за это время нарезать овощи. Остальное за вас сделает плита", - отметила диетолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Овощной суп с фаршем, ингредиенты:
- бульон говяжий или овощной (можно даже на воде) - 1 литр
- фарш из говядины - 250 г
- помидоры нарезанные - 400 г
- горошек свежезамороженный - 100 г
- кукуруза свежезамороженная - 100 г
- фасоль зеленая свежезамороженная - 100 г
- клубень сельдерея (если не любите, можно не класть) - 100 гр.
- морковь - 2 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- чеснок - 1 зубок
- соевый соус - 1 ч.л.
- травы итальянские сухие - 0,5 ч.л. или по вкусу
- лист лавровый - 1 шт.
- масло оливковое - 1 ст.л.
- соль, перец - по вкусу
Овощной суп с фаршем, способ приготовления:
- Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Очистите сельдерей, морковь и нарежьте средними кубиками.
- Разогрейте в кастрюле оливковое масло, положите лук, чеснок и говяжий фарш и томите 5 мин., пока фарш не поменяет цвет.
- Затем добавьте морковь, сельдерей помидоры и влейте бульон.
- Доведите суп до кипения, влейте соевый соус, положите лавровый лист и смесь итальянских трав. Варите 10 мин.
- Добавьте в кастрюлю замороженные овощи и продолжайте варить еще 10–15 мин., до готовности моркови и сельдерея. В конце посолите и поперчите суп.
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Видео: РБК-Украина