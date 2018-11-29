Супінг: дієтологи розповіли, в чому суть нової дієти

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Фахівці розповіли, які продукти повинні бути в раціоні

Фахівці придумують нові різні дієти, які не шкодять здоров'ю і допомагають позбавитися від зайвої ваги. Зовсім недавно в моді була сокова дієта, а тепер вже набирає популярність нова дієта – супінг. Про це пише 7 Med News.

Худнути за допомогою супів почали вже досить давно. Однак дієтологи повідомляють, що супінг – це не монодієта, в раціон якої входять тільки одні супи. Перше блюдо стає основною складовою цієї дієти.

Експерти стверджують, що супінг має багато плюсів. Перші страви добре засвоюються і допомагають травній системі нормалізувати свою роботу. В тарілці супу, навіть якщо вона буде дуже великою, зовсім небагато калорій, а дослідження показують, що люди, які регулярно вживають перші страви, легше розлучаються з зайвими кілограмами.

Дієтологи відзначають, що перевага супінга в тому, що можна експериментувати з інгредієнтами і підібрати ті продукти, які подобаються. В якості основи повинні бути нежирне м'ясо і овочі, а доповнювати суп можна грибами, яйцями, зеленню, крупами. Також можна варити різні бульйони – м'ясні, рибні або овочеві.

Але на думку фахівців, не варто обмежуватися у своєму раціоні тільки супами. У раціон варто додати свіжі овочі та фрукти, яйця, нежирні молочні продукти, морепродукти, цільні злаки і горіхи. Якщо дотримуватися такого раціону постійно, то вага буде поступово йти.

Для того, щоб скинути зайві кілограми швидко, дієтологи рекомендують варити супи на овочевому бульйоні або з нежирного м'яса – курячої грудки, кролика, індички або телятини.

Крім того, в супі обов'язково повинні бути овочі за винятком тих, в яких багато крохмалю. Кількість таких овочів краще скоротити або зовсім не використовувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко приготувати овочевий суп з фаршем.

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Відео: РБК-Україна