Сухость кожи зимой: причины и план действий от нутрициолога

В зимний сезон, когда на улице воздух ледяной и сухой, а внутри помещении - горячий и сухой - проблема сухости кожи становится как никогда актуальной. Сухость ускоряет старение и преждевременное появление морщин, с которыми можно и нужно бороться, но что же может служить причиной появление этих неприятных симптомов? Нутрициолог Елена Колодкина на странице в Instagram пояснила, как бороться с сухостью кожи и установить причину ее возникновения.

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Коже нужна поддержка изнутри. Чтобы исключить сухость, нужно убрать причины, по которым ей не хватает собственного увлажнения в этот сложный сезон.

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Главные причины сухости и обезвоженности кожи:

Недостаток жирных кислот - они необходимы для увлажнения кожи изнутри.

Что делать: добавить в рацион жирную рыбу, авокадо, масла, икру. На постоянной основе принимать 2-4 гр Омега 3.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не хватает жирорастворимых витаминов А, Е, Д. Они содержатся в сливочном масле, рыбьем жире, растительных маслах холодного отжима, семенах. Также при нехватке желчных кислот жирорастворимые витамины не усваиваются, даже если нужные масла присутствуют в питании.

Что делать: восстановить работу желчного пузыря, ввести в рацион необходимые масла и источники витаминов. При подтвержденном анализами дефиците нужно принимать витамины в виде добавок.

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Недостаточно воды и банальная обезвоженность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать? Увеличить потребление воды. С приходом зимы не хочется воды, хочется чай, кофе или какао. Но высушенная печкой кожа нуждается в воде даже больше, чем летом. И снаружи тоже - увлажнители воздуха и термальная вода в помощь.

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Дефицит кремния. Когда организму не хватает кремния, его место занимает кальций и это проявляется как сухость кожи, сухость и ломкость волос и ногтей.

Что делать: сдать анализ крови на содержание кремния и восполнять дефицит.

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Дефицит эстрогена. Проявляется в результате гормонального дисбаланса, после приема КОК, при возрастном увядании, при дефиците животного жира в рационе. Часто сопровождается сухостью слизистых, выпадением волос, снижением либидо, появлением морщин вокруг глаз, ночным жаром, удлинением месячного цикла.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать: восполнять дефициты животных жиров (яйца, сало, масло гхи, сливочное масло). Сдать анализы на эстрадиол на 3-5 день цикла, при дефиците - принимать специализированные травы и фитоэстрогены.

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Переизбыток быстрых углеводов. Гликация (проще говоря, это осахаривание молекул таких важных для кожи белков, как коллаген и эластин) приводит к обезвоживанию кожи, появлению морщин и ее деформаций.

Что делать: отказаться от сахара или свести его употребление до минимума.

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