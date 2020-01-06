Сухість шкіри взимку: причини та план дій від нутриціолога

В зимовий сезон, коли на вулиці повітря крижане і сухе, а всередині приміщення - гаряче і сухе - проблема сухості шкіри стає як ніколи актуальною. Сухість прискорює старіння і передчасну появу зморшок, з якими можна і потрібно боротися, але що ж може служити причиною поява цих неприємних симптомів? Нутриціолог Олена Колодкіна на сторінці в Instagram пояснила, як боротися із сухістю шкіри і встановити причину її виникнення.

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Шкірі потрібна підтримка зсередини. Щоб виключити сухість, потрібно усунути причини, через які їй не вистачає власного зволоження в цей складний сезон.

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Головні причини сухості і зневоднення шкіри:

Брак жирних кислот - вони необхідні для зволоження шкіри зсередини.

Що робити: додати в раціон жирну рибу, авокадо, олію, ікру. На постійній основі приймати 2-4 г Омега 3.

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Не вистачає жиророзчинних вітамінів А, Е, Д. Вони містяться у вершковому маслі, риб'ячому жирі, рослинних оліях холодного віджиму, насінні. Також при відсутності жовчних кислот жиророзчинні вітаміни не засвоюються, навіть якщо потрібні масла присутні у харчуванні.

Що робити: відновити роботу жовчного міхура, ввести в раціон необхідні олії та джерела вітамінів. При підтвердженому аналізами дефіциті потрібно приймати вітаміни у вигляді добавок.

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Недостатньо води і банальна зневоднення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити? Збільшити споживання води. З приходом зими не хочеться води, хочеться чаю, кави або какао. Але висушена пічкою шкіра потребує воді навіть більше, ніж влітку. І зовні теж - зволожувачі повітря і термальна вода в допомогу.

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Дефіцит кремнію. Коли організму не вистачає кремнію, його місце займає кальцій і це проявляється як сухість шкіри, сухість і ламкість волосся і нігтів.

Що робити: здати аналіз крові на вміст кремнію і заповнювати дефіцит.

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Дефіцит естрогену. Проявляється в результаті гормонального дисбалансу, після прийому КОК, при віковому в'яненні, при дефіциті тваринного жиру в раціоні. Часто супроводжується сухістю слизових, випаданням волосся, зниженням лібідо, появою зморшок навколо очей, нічним жаром, подовженням місячного циклу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити: заповнювати дефіцити тваринних жирів (яйця, сало, масло дхі, вершкове масло). Здати аналізи на естрадіол на 3-5 день циклу, при дефіциті - приймати спеціальні трави і фітоестрогени.

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Надлишок швидких вуглеводів. Глікация (простіше кажучи, це оцукрювання молекул таких важливих для шкіри білків, як колаген і еластин) призводить до зневоднення шкіри, появи зморшок і її деформацій.

Що робити: відмовитися від цукру або звести його вживання до мінімуму.

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