Стройнеем по часам: эксперт расписала правильный режим дня для похудения

Нутрициолог рассказала, во сколько лучше есть и спать, чтобы быстрее похудеть
Для похудения и поддержания веса, да и для здоровья и самочувствия в целом, очень важен правильный режим дня. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассказала в своем Instagram, во сколько надо есть и спать, чтобы худелось быстрее и проще.
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Жизнь на Земле связана со вращением нашей планеты - со сменой дня и ночи. Природа создала в каждом живом организме свои внутренние биологические часы на генном уровне. У человека эти часы регулируют аппетит, пищеварение и усвоение питательных веществ.
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Примерно в 7.00 поднимается уровень кортизола. Это помогает вам проснуться и подняться с постели. Т.к. последний прием пищи был много часов назад, повышается активность ЖКТ. Вот почему важно позавтракать! Едим 25% кал.
Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀
Примерно в 10.00 вы максимально активны. Энергия, полученная утром из завтрака, подходит к концу. Не получив топливо, включится аварийный режим и будет разрушать ваши мышцы и копить жир. Едим 10% кал.
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13.00 Обед - полноценный прием пищи - 30% кал. Иначе вы переключитесь на вредные перекусы, возмещая энергию сахаром.
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16.00. У многих после обеда возникает соблазн побаловать себя чем-нибудь «вкусненьким». Это означает, что в обед вы недополучили белка и сложных углеводов. Едим 10% кал.
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19.00. Если днем ели беспорядочно, то к вечеру организм оголодает. Наступит ЖОР. Это приводит к лишнему весу. Едим 25% кал.
Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀
На 22.00 приходится пик секреции гормона сна и гормона роста. С 22.00 до 2.00 организм очищается, восстанавливается, молодеет и ХУДЕЕТ.
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Люди, которые пропускают сон красоты, хуже высыпаются, просыпаются разбитыми, раздражительными. Они выглядят старше и подвержены перепадам настроения, тяге к сладкому и вредным привычкам.
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Иллюстративное фото (unsplash.com)
РЕЖИМ ДНЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Подъем не позднее 8.00
2. Завтрак не позднее часа после пробуждения
3. Кушать каждые 3 часа.
4. Ужинаем за 3 часа до сна
5. Сон не позднее 23.00
6. Спать не менее 7 часов.
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