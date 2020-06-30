Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если хочешь быть в тренде, возьми на вооружение эти рекомендации

Стрижка, укладка, оттенок волос - залог успеха образа! Важно следить за тенденциями и отказываться от устаревших и неактуальных стрижек - к примеру, "шарика" на голове. Стилист-имиджмейкер Ирина Каховская назвала на своей странице в Instagram основные тренды относительно окрашивания и стрижек этого лета, а также показала, как делать не стоит.

Когда вы создаёте это у себя на голове, то кажется, что вы просто "добавили себе объемчик". Мы настолько привыкли к "шарику" на голове, что именно это многим кажется единственно верным решением. Но именно так вы добавляете себе лет 10.

Актуальные тренды:

Естественность и натуральность. Это выражается в максимально легких переходах цвета (ощущение естественно выгоревших волос). Отсутствие диких начесов, заливки лаком. Причёска - это живая структура, она не зацементирована.

Тренд на седину. Если у вас красивый (!) оттенок седых волос, то сейчас его не надо окрашивать.

Короткие стрижки по типу пикси. Не надо оставлять внизу кончики волос, которые будут торчать!

Каре (тоже максимально естественное, если нравится удлиненное каре- то не надо в нем добавлять излишней асимметрии - максимально плавно)

Лёгкая челка, которая словно от ветра разлетелась в стороны

Локоны - на супер торжественные мероприятия, но и там это не тугие, не залаченные структуры



Вообще, причёска часто делает образ. Специально привела пример из "Модного приговора". Вы когда-нибудь задумывались, почему героиня "до" обычно с грязной головой и без укладки? Посмотрите, что будет, если добавить в образы До укладку из образа После. Вполне симпатичные образы, которые надо лишь немного дополнить!



Стилист Ирина Каховская рассказала о трендах в окрашивании волос и стрижках (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

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Автор: Lite