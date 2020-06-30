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Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Lite » Красота 30.06.2020 - 12:33
Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если хочешь быть в тренде, возьми на вооружение эти рекомендации

Стрижка, укладка, оттенок волос - залог успеха образа! Важно следить за тенденциями и отказываться от устаревших и неактуальных стрижек - к примеру, "шарика" на голове. Стилист-имиджмейкер Ирина Каховская назвала на своей странице в Instagram основные тренды относительно окрашивания и стрижек этого лета, а также показала, как делать не стоит.

Когда вы создаёте это у себя на голове, то кажется, что вы просто "добавили себе объемчик". Мы настолько привыкли к "шарику" на голове, что именно это многим кажется единственно верным решением. Но именно так вы добавляете себе лет 10.

Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Актуальные тренды:

Естественность и натуральность. Это выражается в максимально легких переходах цвета (ощущение естественно выгоревших волос). Отсутствие диких начесов, заливки лаком. Причёска - это живая структура, она не зацементирована.

Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Тренд на седину. Если у вас красивый (!) оттенок седых волос, то сейчас его не надо окрашивать.

Короткие стрижки по типу пикси. Не надо оставлять внизу кончики волос, которые будут торчать!

Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Каре (тоже максимально естественное, если нравится удлиненное каре- то не надо в нем добавлять излишней асимметрии - максимально плавно)

Лёгкая челка, которая словно от ветра разлетелась в стороны

Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020

Локоны - на супер торжественные мероприятия, но и там это не тугие, не залаченные структуры

Вообще, причёска часто делает образ. Специально привела пример из "Модного приговора". Вы когда-нибудь задумывались, почему героиня "до" обычно с грязной головой и без укладки? Посмотрите, что будет, если добавить в образы До укладку из образа После. Вполне симпатичные образы, которые надо лишь немного дополнить!

Стилист назвала главные тренды окрашивания и стрижек лета-2020
Стилист Ирина Каховская рассказала о трендах в окрашивании волос и стрижках (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины красотаприческастилист
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