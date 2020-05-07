Дизайнер назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Андре Тан раскрыл мужское мнение о некоторых предметах женского гардероба

Бесит! Именно так думают мужчины, глядя на некоторые элементы гардероба женщины. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020, рассказал на своей странице в Instagram, что же именно раздражает многих мужчин в женской одежде.

Топ-10 вещей, которые бесят мужчин:

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Лидируют такие любимые девушками mom-джинсы

Мужчины же считают их абсолютно не сексуальными, поскольку они могут испортить даже самую идеальную форму.



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Одежда оверсайз

Да, этот полюбившийся тренд, который буквально захватил улицы мира, вызывает у многих мужчин мысли вроде: «На вырост что ли?», «Почему она прячет свои формы?», «Ей есть, что скрывать за этим мешком?».



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Угги

Безусловно, они удобные, тёплые, комфортные, но! Женственность и угги находятся на разных полюсах.

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Большие сумки

Мужчины сами не против этого аксессуара, но такая сумка у девушки (особенно миниатюрной) ассоциируется с вещмешком.



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Леггинсы

Только для идеальной фигуры и ровной упругой кожи! Никаких исключений!

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Одежда в стиле гранж, в простонародье - рваная, вызывает у многих мужчин негодование.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀⠀

Это Спартаааааа! Именно так хочется крикнуть при виде девушки в сандалиях-гладиаторах.



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Розовый цвет в стиле Барби

Этот самый девчачий цвет бесит неимоверно! Особенно если речь идёт о total pink.



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Любая обувь на слишком высоком каблуке с платформой

Вульгарно и агрессивно.



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Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

Ультра короткая юбка или шорты, которые едва справляются с прикрытием

Да, большинство мужчин с опаской посматривают на девушек в ультра-мини.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀⠀

Ранее Андре Тан поделился полезной шпаргалкой, как гармонично сочетать цвета в одежде.