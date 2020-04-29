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Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Lite » Мода 29.04.2020 - 17:56
Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, в чем может быть причина того, что вы не выглядите стильно

Почему я все еще не выгляжу стильно? Как показывает практика, этот вопрос мучает очень и очень многих. Стилист-блогер Екатерина Соколовская, которая ранее поделилась главными весенними трендами, на своей странице в Instagram опубликовала полезный чек-лист главных ошибок женского гардероба, чтобы вы проверили себя.

Нередко выявляется такое количество "подводных камней", а девушки и не догадывались об их существовании!

Если вы сейчас "узнали в лицо" ошибки, не спешите избавляться от своих вещей или спонтанно заказывать недостающее - хорошенько все обдумайте и решите, что вам точно следует поменять или приобрести.

Топ-5 ошибок женского гардероба:

1. Мало базовых вещей

Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

2. Мало акцентов

Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

3. Незнание своего цвета и фасона

Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

4. Не учитываете психотип

Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

5. Изменение жизненной ситуации

Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Напомним, певица Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020. По ее мнению, актуальными будут красный цвет, тотал деним, геометрия, тропический принт и другие модные фишки.

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