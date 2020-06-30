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Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020

Lite » Краса 30.06.2020 - 12:33
Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо хочеш бути в тренді, візьми на озброєння ці рекомендації

Стрижка, укладання, відтінок волосся - запорука успіху образу! Важливо стежити за тенденціями і відмовлятися від застарілих і неактуальних стрижок - приміром, "кульки" на голові. Стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська назвала на своїй сторінці в Instagram основні тренди щодо фарбування і стрижок цього літа, а також показала, як робити не варто.

Коли ви створюєте це у себе на голові, то здається, що ви просто "додали собі об'ємчик". Ми настільки звикли до "кульки" на голові, що саме це багатьом здається єдино вірним рішенням. Але саме так ви додаєте собі 10 років.

Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020

Актуальні тренди:

Природність і натуральність. Це виражається в максимально легких переходах кольору (відчуття природно вигорілих волосся). Відсутність диких начосів, заливки лаком. Зачіска - це жива структура, вона не зацементована.

Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020

Тренд на сивину. Якщо у вас гарний (!) відтінок сивого волосся, то зараз його не треба фарбувати.

Короткі стрижки по типу пікс. Не треба залишати внизу кінчики волосся, які будуть стирчати!

Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020

Каре (теж максимально природне, якщо подобається подовжене каре - то не треба в ньому додавати зайвої асиметрії - максимально плавно)

Легкий чубчик, який немов від вітру розлетівся в сторони

Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020

Локони - на супер урочисті заходи, але і там це не тугі, не залачені структури

Взагалі, зачіска часто робить образ. Спеціально навела приклад з "Модного вироку". Ви коли-небудь замислювалися, чому героїня "до" зазвичай з брудною головою і без укладання? Подивіться, що буде, якщо додати в образи До укладання з образу Після. Цілком симпатичні образи, які треба лише трохи доповнити!

Стиліст назвала головні тренди фарбування і стрижок літа-2020
Стиліст Ірина Каховська розповіла про тренди у фарбуванні волосся і стрижки (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан назвав 10 жіночих речей, які дратують чоловіків.

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Автор: Lite

Теги Новини України красотаприческастилист
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