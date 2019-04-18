Спортивна крихітка: Настя Каменських показала своє насичене тренування в залі (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, що може підтягуватися

Настя Каменських вже давно невпинно повторює, що тренування і різна фізична активність – це її стиль життя, який вона просто обожнює. Що й казати, за останні кілька років Каменських змінилася тільки в кращу сторону. Українська виконавиця неодноразово говорила, що змогла схуднути на 20 кг завдяки активності та правильному харчуванню.

Також Каменських буквально кожен день ходить в зал або на пробіжку з персональним тренером. Співачка не так що публікує фото або відео із зали. Але на цей раз вирішила похвалитися своїми спортивними досягненнями.

Так, в розділі сторіз на instagram-сторінці Насті з'явилося коротке відео, на якому показано, як Каменських підтягується. Все ж слід зазначити, що підтягнутися хоча б пару раз зможе далеко не кожна дівчина чи навіть хлопець. А Настя виконує цю вправу правильно, рівно тримаючи тіло. Відповідний ролик був опублікований також в twitter-блозі MyGlamWish.

Також після тренування Настя зробила "класичне" фото в роздягальні. Співачка сфотографувала своє відображення в дзеркалі, продемонструвавши тим самим точену і дуже підтягнуту спортивну фігуру. На Насті – облягаючий спортивний костюм чорного кольору, який додатково підкреслює апетитні форми виконавиці.

До речі, тренером Насті Каменських, а також і Потапа, є Андрій Хомицький. Співачка часто показує спільні фото з ним під час пробіжок по парку або ранкових занять.

Фітнес-тренер також опублікував відео одного з тренувань Насті на своїй instagram-сторінці. Дана вправа добре тренує м'язи ніг і сідниць.

"Куля - саме так я називаю Настю і так вона записана у мене в телефоні. З перших днів нашого знайомства я сказав Насті, що Ти будеш кулею, обіцяю! Я навіть називати тебе так буду. І я не помилився", - підписав відео Хомицький .

Нагадаємо, раніше Настя Каменських захопила ефектним "зефірною" сукнею, як наречена.