Фахівці назвали 5 популярних міфів про лазерну епіляцію

Фото: Колаж РБК-Україна

Лазерна епіляція - не настільки болюча процедура, як про неї звикли говорити

Багато дівчат відмовляються проводити лазерну епіляцію лише з причини страху і невпевненості, що все пройде добре. Експерт в області медицини Наталія Григор'єва розвіяла міфи і пояснила, як все є насправді. Про це інформує cosmo.ru.

1. Після лазерної епіляції волосся "повертається"

Історії із серії "два роки волосся не було, а потім раптом стало рости" до результатів лазерної епіляції відношення не мають. Якщо у Вас виникла дана проблема - це привід відвідати ендокринолога. В цілому в результаті лазерної епіляції руйнується сам фолікул, тому за кілька процедур можна видалити волосся повністю і назавжди.

2. Результат від лазерної епіляції можна побачити тільки через багато років

Якщо мова йде про діодний лазер, то повністю позбутися від волосся можна за 4-6 процедур, що в середньому займе близько 6 місяців. Якщо волосся світле, процедур знадобиться трохи більше, темніше - трохи менше. Пов'язано це з кількістю пігменту, який лазер може нагріти і зруйнувати. За один сеанс вдається позбутися в середньому від 25% волосся на тілі.

3. Лазерна епіляція - дуже болюча процедура

Це брехня, адже сучасні апарати оснащені охолоджувальними системами, тому нагріваються саме волоски, а не шкіра. Також додатковий знеболюючий ефект надає вакуумна насадка, яка втягує ділянку шкіри, за рахунок чого вплив лазера практично не відчувається, а процедура епіляції нагадує вакуумний масаж.

4. Лазерна епіляція може спровокувати зростання новоутворень

Дуже поширений міф, який не має ніяких підтверджень. Зв'язок між епіляцією і появою новоутворень, в тому числі і злоякісних, не помічений.

5. Після лазерної епіляції велика ймовірність опіків

Експерт стверджує, що подібне можливо лише в тому випадку, якщо процедура виконана за дешеву ціну з використанням неякісного апарату, який, можливо, не має сертифікат. Щоб не ризикувати і не отримати опік шкіри, краще трохи переплатите.

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Відео: РБК-Україна