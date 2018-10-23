Тип кожи меняется: косметологи рассказали, как во время холодов правильно увлажнять кожу

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Тип кожи может меняться в зависимости от времени года

Пользоваться постоянно одними и теми же косметическими средствами для кожи – нельзя. Так считает врач-косметолог Виктория Савицкая, пишет "ГолосUA".

Врач-косметолог объяснила, что осенью, с наступлением холодов, кожа начинает выглядеть уставшей и посеревшей. Для того, чтобы этого избежать, нужно правильно подобрать косметическое средство в соответствии с типом кожи, который может меняться в зависимости от сезона.

"Пользоваться постоянно одними и теми же косметическими средствами – огромная ошибка. Чем ближе к зиме, тем больше вероятность, что тип кожи меняется: сухая становится чувствительной, а нормальная – сухой. К шелушению больше всего склонна, как ни странно, жирная кожа. И это нужно учитывать при выборе косметического средства", - рассказала косметолог.

Кроме того, любую косметику для лица, которая содержит воду, нужно наносить на кожу не менее чем за 40 минут до выхода на улицу.

"Не забывайте также, что содержащую воду косметику в холода нужно наносить за час до выхода на улицу, иначе кожа только пострадает от такой заботы", - объяснила косметолог Татьяна Быстрая.

Жирный густой крем нужен коже в качестве защиты и дополнительного питания. Его нужно нанести на лицо минут за 40 до выхода из дома, а минут через 10 косметологи рекомендуют промокнуть лицо салфеткой, чтобы убрать остатки средства.

Также косметологи напоминают, что некоторіе увлажняющие средства нужно наносить на кожу на ночь и не в коем случае не стоит их использовать перед выходом из дома.

Для тех, кто не очень любит покупные кремы, косметологи дают рецепты увлажняющих масок из обычных овощей. Они рекомендуют наносить их на хорошо очищенную кожу, избегая области вокруг глаз и губ.

"Для сухой кожи настоящим спасением станет легкая увлажняющая маска из кабачка. Надо натереть почищенный кабачок на терке, слегка отжать, и мякоть завернуть в несколько слоев марли. Такой компресс накладывается на лицо на 20 минут. Это средство не только увлажняет и тонизирует кожу, но и поможет ей побыстрее восстановиться от стрессов, наладить обменные процессы", - порекомендовала косметолог.

Для зрелой кожи специалисты рекомендуют использовать средства, которые восполнят значительный недостаток влаги и помогут убрать уставший вид и серый оттенок.

"Справиться с проблемой поможет морковная маска. Для ее приготовления берем 1 ст. л. сливок, смешиваем с 1 яичным желтком и 1 ч. л. свежевыжатого морковного сока, смесь нанести на кожу на 20 минут. Перед нанесением маски на кожу, необходимо тщательно очистить ее при помощи специального средства для умывания, которое подходит вашей коже", - посоветовали специалисты.

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Видео: РБК-Украина