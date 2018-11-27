Как совместить диету и вечеринку: 5 простых советов

Фото: РБК-Украина

Средняя калорийность праздничного стола на человека может достигать 3000 калорий

Исследования показывают, что средняя калорийность праздничного стола в пересчете на человека может достигать 3000 калорий, что больше суточной нормы. Для диеты это является весомой угрозой, поэтому специалисты делятся, как избежать неприятностей и выйти из-за стола без лишних калорий, пишет Cosmo.

1. Не приходи голодной

Это самое важное правило. Диетологи рекомендуют съесть нормальный завтрак и обед, а за час до начала праздника порадовать себя белковым коктейлем, вареными яйцами или бутербродом с сыром. Тогда на вечеринке есть вряд ли захочется.

2. Сначала сервируй

Положи на тарелку то, что собираешься съесть в ближайшее время, оцени масштабы. Если вечеринка предполагает хождение по помещению с тарелкой и постоянным ее пополнением, избегай подобного поведения. Контролируй ситуацию: сначала клади - потом ешь.

3. Осторожнее с закусками

На праздничном столе, как правило, присутствуют бутерброды, канапе, оливки и прочие небольшие кусочки пищи, которые потом создают дополнительную калорийность. Например, десяток оливок тянет на 150 калорий, один бутерброд с маслом и икрой — на 300, а тост с запеченными овощами и яйцом — на 250.

Фото: (pxhere.com)

4. Пей воду

Между алкогольными напитками не забывай выпивать по стакану воды. Во‑первых, не так быстро захмелеешь. Во‑вторых, не захочется закусывать большим количеством еды.

5. Готовь сама

Если ты хозяйка вечера, можешь сделать все по‑своему. И разбавить традиционные праздничные блюда более полезными. Для подслащения печенья можно использовать фрукты и варенье вместо сахара.

Напомним, что мы рассказывали о вкусном крем-супе из цветной капусты с рыбой.

Ранее учеными доказана эффективность высокоуглеводной диеты.

Видео: (video.rbc.ua)