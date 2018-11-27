Как совместить диету и вечеринку: 5 простых советов

Средняя калорийность праздничного стола на человека может достигать 3000 калорий
Исследования показывают, что средняя калорийность праздничного стола в пересчете на человека может достигать 3000 калорий, что больше суточной нормы. Для диеты это является весомой угрозой, поэтому специалисты делятся, как избежать неприятностей и выйти из-за стола без лишних калорий, пишет Cosmo.
Это самое важное правило. Диетологи рекомендуют съесть нормальный завтрак и обед, а за час до начала праздника порадовать себя белковым коктейлем, вареными яйцами или бутербродом с сыром. Тогда на вечеринке есть вряд ли захочется.
Положи на тарелку то, что собираешься съесть в ближайшее время, оцени масштабы. Если вечеринка предполагает хождение по помещению с тарелкой и постоянным ее пополнением, избегай подобного поведения. Контролируй ситуацию: сначала клади - потом ешь.
На праздничном столе, как правило, присутствуют бутерброды, канапе, оливки и прочие небольшие кусочки пищи, которые потом создают дополнительную калорийность. Например, десяток оливок тянет на 150 калорий, один бутерброд с маслом и икрой — на 300, а тост с запеченными овощами и яйцом — на 250.
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Между алкогольными напитками не забывай выпивать по стакану воды. Во‑первых, не так быстро захмелеешь. Во‑вторых, не захочется закусывать большим количеством еды.
Если ты хозяйка вечера, можешь сделать все по‑своему. И разбавить традиционные праздничные блюда более полезными. Для подслащения печенья можно использовать фрукты и варенье вместо сахара.
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