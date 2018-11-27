Як поєднати дієту і вечірку: 5 простих порад

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Середня калорійність святкового столу на людину може сягати 3000 калорій

Дослідження показують, що середня калорійність святкового столу в перерахунку на людину може досягати 3000 калорій, що більше добової норми. Для дієти це є вагомою загрозою, тому фахівці діляться, як уникнути неприємностей і вийти зі столу без зайвих калорій, пише Cosmo.

1. Не приходь голодною

Це найважливіше правило. Дієтологи рекомендують з'їсти нормальний сніданок і обід, а за годину до початку свята порадувати себе білковим коктейлем, вареними яйцями або бутербродом з сиром. Тоді на вечірці їсти навряд чи захочеться.

2. Спочатку сервіруй

Поклади на тарілку те, що збираєшся з'їсти найближчим часом, оціни масштаби. Якщо вечірка передбачає ходіння по приміщенню з тарілкою і постійним її поповненням, уникай подібної поведінки. Контролюй ситуацію: спочатку поклади - потім їж.

3. Обережніше з закусками

На святковому столі, як правило, присутні бутерброди, канапе, оливки та інші невеликі шматочки їжі, які потім створюють додаткову калорійність. Наприклад, десяток оливок тягне на 150 калорій, один бутерброд з маслом і ікрою — на 300, а тост з запеченими овочами і яйцем — на 250.

Фото: (pxhere.com)

4. Пий воду

Між алкогольними напоями не забувай випивати хоча б по одній склянці води. По‑перше, не так швидко сп'янієш. По‑друге, не захочеться закушувати великою кількістю їжі.

5. Готуй сама

Якщо ти господиня вечора, можеш зробити все по‑своєму. І розбавити традиційні святкові страви більш корисними. Для підсолоджування печива можна використовувати фрукти і варення замість цукру.

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Відео: (video.rbc.ua)