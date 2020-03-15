Сон для похудения: диетолог поделилась секретными хитростями

Эксперт дала рекомендации как избавиться от лишних кило во сне
Похудение во сне – не миф и не выдумка, а действительно рабочий процесс, который поможет быстрее распрощаться с лишними кило. Вот только делать это нужно правильно и придерживаться ряда рекомендаций для того, чтобы вес уходил, пока вы отдыхаете в объятиях Морфея. О том, как это сделать рассказала диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста. В Instagram она опубликовала топ советов для тех, кто хочет сбросить вес во время ночного отдыха.
Сон — лучшее лекарство и лучшая таблетка для похудения! От качества и количества сна зависит работа гормона стресса кортизола, гормонов роста и похудения соматотропина, и лептина, а сон короче 8 часов приводит к набору веса.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Несколько советов, которые помогут улучшить качество сна (читайте до конца, вас будет ждать сюрприз):
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее терапевт-диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как грамотно перейти к здоровому образу жизни и правильному питанию.