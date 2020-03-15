Сон для схуднення: дієтолог поділилася секретними хитрощами

Експерт дала рекомендації, як позбутися зайвих кіло уві сні
Схуднення уві сні – не міф і не вигадка, а дійсно робочий процес, який допоможе швидше розпрощатися із зайвими кіло. Ось тільки робити це потрібно правильно і дотримуватися ряду рекомендацій для того, щоб вага йшла, поки ви відпочиваєте в обіймах Морфея. Про те, як це зробити розповіла дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше розповіла, як не поправитися під час посту. Instagram вона опублікувала топ порад для тих, хто хоче скинути вагу під час нічного відпочинку.
Сон — кращі ліки і найкраща пігулка для схуднення! Від якості та кількості сну залежить робота гормону стресу кортизолу, гормонів росту та схуднення соматотропіну, і лептину, а сон коротше 8 годин призводить до набору ваги.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Кілька порад, які допоможуть поліпшити якість сну (читайте до кінця, вас буде чекати сюрприз):
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше терапевт-дієтолог Лакуста Тетяна розповіла, як грамотно перейти до здорового способу життя і правильному харчуванню.