Как сохранить мужское здоровье: топ-7 рекомендаций диетолога

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Как женщинам, так и мужчинам спать следует ложиться до 23:00

Известная украинская диетолог Екатерина Толстикова поделилась важными рекомендациями на тему поддержания мужского здоровья. Так, диетолог по пунктам объяснила, что важно включать в рацион мужчины, а от чего следовало бы отказаться. Один из советов также касается важности полноценного сна. Об этом Толстикова сообщила подписчикам на своей instagram-страничке.

Рекомендации от диетолога мужчинам:

#1 Орехи — обязательный продукт

Екатерина Толстикова рекомендует есть сушеные или замоченные орехи, в которых содержатся полезные элементы.

"В орехах полно Se, Zn, Mg, веществ, которые влияют не только на увеличение энергии, а еще и выработку тестостерона и функцию сперматозоидов", — пишет Толстикова, отмечая, что всего два бразильских ореха в день — норма селена (большая его часть сконцентрирована в печени, почках, селезенке, сердце, яичках и семенных канатиках у мужчин).

Кстати, ранее диетолог Светлана Фус объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины.

Съедая всего два бразильских ореха, вы потребляете дневную норму селена (фото: pixabay/Gadini)

#2 Зелень и зеленые овощи

Также в здоровый "мужской" рацион должны входить зеленые овощи (брокколи/спаржа/брюссельская капуста и т.д.), а также цельное зерно (крупы) + киноа — это углеводы с витаминами В и фолиевой кислотой.

"Ежедневно, чтобы тестостерон не конвертировался в эстроген", — объясняет Екатерина Толстикова.

К слову, можете воспользоваться простым, но очень полезным рецептом салата с тыквой и киноа, который может быть и закуской, и самостоятельным блюдом.

Зелень и крупы также обязательно должны быть в рационе мужчины (фото: pixabay/marijana1)

#3 Достаточное количество белка

По словам диетолога, мужчина должен употреблять в день не менее 1,3-1,6 г/белка на кг, при повышенных тренировках иногда больше.

"Источники должны быть "чем проще, чем лучше": кусок мяса/птица, жирная и нежирная рыба, яйцо всмятку и творог 5-9%, + подключать бобовые/тофу — как источник растительного белка. Соя должна быть 100% organic", — пишет Толстикова.

Белок в ежедневном рационе мужчины — "must have" (фото: pixabay/RitaE)

#4 Не отказывайтесь от жиров

"Жиры — важная часть в строительстве половых гормонов и гормона стресса — кортизола", — подчеркивает Толстикова.

При этом жиры должны быть правильные: жирная рыба, авокадо, кокос, семена тыквы, кунжут, желток, топленное масло или сливочное (10 грамм), орехи, твердый выдержанный сыр (не увлекаться).

Жирная рыба полезна всем (фото: pixabay/StephanieAlbert)

#5 Откажитесь от вредных привычек и неполезной еды

Безусловно, диетолог настоятельно рекомендует отказаться от пива, сигарет, употреблять меньше сахара и исключить из рациона фаст-фуд.

"МакДак, панировка, вафли Артек, Сникерс и переедание снижают либидо! Не бойтесь сдавать анализы раз в полгода и посещать врача", — пишет Толстикова.

Также диетолог не советует принимать пищу за компьютером, в машине, во время разговора по телефону, после 20:00 и не пропускать завтрак!

От фаст-фуда желательно вовсе отказаться (фото: pixabay/RitaE)

#6 Напитки: алкоголь — иногда, напитки с сахаром — никогда

Что касается алкоголя, то диетолог советует "улучшать настроение" бокалом сухого вина. При этом только 1-2 раза в неделю.

От напитков с сахаром откажитесь.

#7 Здоровый сон

Ложитесь спать до 23:00. Сон должен длиться 7-8 часов.

"Это важно не только для повышения КПД и получения энергии, а и для правильной работы гормонов: мелатонина и соматотропина, которые в свою очередь берегут мышцы, продлевают молодость и снижают воспаление", — подытожила диетолог Екатерина Толстикова.

Напомним, ранее диетолог Екатерина Толстикова уже называла топ-5 "женских" продуктов, которые позволят оставаться молодой и красивой.

Видео: РБК-Украина