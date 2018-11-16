Салат с тыквой и киноа: сытно, вкусно и полезно

Такой салат может быть полноценным блюдом
Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом салата с тыквой и киноа, который не только вкусно насытит, но также и укрепит ваше здоровье.
"Можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Отлично подойдет в качестве обеда с дополнением белкового блюда", — отмечает диетолог.
Салат из тыквы и киноа от Светланы Фус (фото: instagram.com/dietolog.fus)
Салат с тыквой и киноа, ингредиенты:
Кстати, ранее диетолог объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины.
Ингредиенты соуса:
Салат из тыквы и киноа, способ приготовления:
Также дополните свой завтрак или обед шпинатно-яичной запеканкой, которую можно приготовить без муки и масла! Рецептом полезного блюда поделился украинский диетолог Андрей Маковецкий.
На десерт можете приготовить итальянское печенье бискотти, в состав которого также входят различные орешки.
Видео: РБК-Украина