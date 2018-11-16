Салат с тыквой и киноа: сытно, вкусно и полезно

Иллюстративное фото: pixabay/Einladung_zum_Essen

Такой салат может быть полноценным блюдом

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом салата с тыквой и киноа, который не только вкусно насытит, но также и укрепит ваше здоровье.

"Можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Отлично подойдет в качестве обеда с дополнением белкового блюда", — отмечает диетолог.

Салат из тыквы и киноа от Светланы Фус (фото: instagram.com/dietolog.fus)

Салат с тыквой и киноа, ингредиенты:

киноа — 100 гр.

вода — 200 мл

тыква — 250 гр.

шпинат свежий — 1 упаковка

кедровые орехи — 1 горсть

пармезан — 50 гр.

Кстати, ранее диетолог объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины.

Ингредиенты соуса:

оливковое масло — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

мед жидкий — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

бальзамический соус — 1 ч. л.

Салат из тыквы и киноа, способ приготовления:

Тыкву почистить, разрезать на кусочки и выпекать в хорошо разогретой духовке при температуре 200 С — 25-30 минут. Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив. Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи. Листья шпината помыть, просушить. Для соуса: выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец и перемешать. Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (любой твердый). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.

Также дополните свой завтрак или обед шпинатно-яичной запеканкой, которую можно приготовить без муки и масла! Рецептом полезного блюда поделился украинский диетолог Андрей Маковецкий.

На десерт можете приготовить итальянское печенье бискотти, в состав которого также входят различные орешки.

Видео: РБК-Украина