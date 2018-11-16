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Салат с тыквой и киноа: сытно, вкусно и полезно

Lite » Еда 16.11.2018 - 19:12
Салат с тыквой и киноа: сытно, вкусно и полезно
Иллюстративное фото: pixabay/Einladung_zum_Essen

Такой салат может быть полноценным блюдом

Известная украинская диетолог Светлана Фус поделилась полезным рецептом салата с тыквой и киноа, который не только вкусно насытит, но также и укрепит ваше здоровье.

"Можно подать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Отлично подойдет в качестве обеда с дополнением белкового блюда", — отмечает диетолог.

Салат из тыквы и киноа от Светланы Фус

Салат из тыквы и киноа от Светланы Фус (фото: instagram.com/dietolog.fus)

Салат с тыквой и киноа, ингредиенты:

  • киноа — 100 гр.
  • вода — 200 мл
  • тыква — 250 гр.
  • шпинат свежий — 1 упаковка
  • кедровые орехи — 1 горсть
  • пармезан — 50 гр.

Кстати, ранее  диетолог объяснила, как правильно употреблять орехи и сохранить в них витамины.

Ингредиенты соуса:

  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • мед жидкий — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • бальзамический соус — 1 ч. л.

Салат из тыквы и киноа, способ приготовления:

  1. Тыкву почистить, разрезать на кусочки и выпекать в хорошо разогретой духовке при температуре 200 С — 25-30 минут.
  2. Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив.
  3. Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи.
  4. Листья шпината помыть, просушить.
  5. Для соуса: выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец и перемешать.
  6. Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (любой твердый). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.

Также дополните свой завтрак или обед шпинатно-яичной запеканкой, которую можно приготовить без муки и масла! Рецептом полезного блюда поделился украинский диетолог Андрей Маковецкий.

На десерт можете приготовить итальянское печенье бискотти, в состав которого также входят различные орешки.

Видео: РБК-Украина

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