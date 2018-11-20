Як зберегти чоловіче здоров'я: топ-7 рекомендацій дієтолога

Як жінкам, так і чоловікам слід лягати спати до 23:00
Відома українська дієтолог Катерина Толстікова поділилася важливими рекомендаціями на тему підтримки чоловічого здоров'я. Так, дієтолог по пунктах пояснила, що важливо включати в раціон чоловіка, а від чого слід було б відмовитися. Одна з порад також стосується важливості повноцінного сну. Про це Толстікова повідомила підписникам на своїй instagram-сторінці.
Рекомендації від дієтолога чоловікам:
#1 Горіхи — обов'язковий продукт
Катерина Толстікова рекомендує вживати сушені або замочені горіхи, в яких містяться корисні елементи.
"В горіхах повно Se, Zn, Mg, речовин, які впливають не тільки на збільшення енергії, а ще й вироблення тестостерону і функцію сперматозоїдів", — пише Толстікова, відзначаючи, що всього два бразильських горіха в день — норма селену (більша його частина сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці, яєчках і насіннєвих канатиках у чоловіків).
До речі, раніше дієтолог Світлана Фус пояснила, як правильно вживати горіхи і зберегти в них вітаміни.
З'їдаючи всього два бразильських горіха, ви споживаєте денну норму селену (фото: pixabay/Gadini)
#2 Зелень і зелені овочі
Також в здоровий "чоловічий" раціон повинні входити зелені овочі (броколі/спаржа/брюссельська капуста і т. д.), а також цільне зерно (крупи) + кіноа — це вуглеводи з вітамінами В та фолієвою кислотою.
"Щодня, щоб тестостерон не конвертувався в естроген", — пояснює Катерина Толстікова.
До речі, можете скористатися простим, але дуже корисним рецептом салату з гарбузом і кіноа, який може бути і закускою, і самостійною стравою.
Зелень і крупи також обов'язково повинні бути в раціоні чоловіка (фото: pixabay/marijana1)
#3 Достатня кількість білка
За словами дієтолога, чоловік повинен вживати в день не менше 1,3-1,6 г/білка на кг, при підвищених тренуваннях іноді більше.
"Джерела повинні бути "чим простіше, тим краще": шматок м'яса/птиця, жирна і нежирна риба, яйце некруто і сир 5-9%, + підключати бобові/тофу — як джерело рослинного білка. Соя має бути 100% organic", — пише Толстікова.
Білок в щоденному раціоні чоловіка — "must have" (фото: pixabay/RitaE)
#4 Не відмовляйтеся від жирів
"Жири — важлива частина в будівництві статевих гормонів, гормону стресу — кортизолу", — підкреслює Толстікова.
При цьому жири повинні бути правильні: жирна риба, авокадо, кокос, насіння гарбуза, кунжут, жовток, топлене або вершкове масло (10 грам), горіхи, витриманий сир твердий (не захоплюватися).
Жирна риба корисна всім (фото: pixabay/StephanieAlbert)
#5 Відмовтеся від шкідливих звичок і некорисної їжі
Безумовно, дієтолог рекомендує відмовитися від пива, цигарок, вживати менше цукру і виключити з раціону фаст-фуд.
"МакДак, паніровка, вафлі Артек, Снікерс і переїдання знижують лібідо! Не бійтеся здавати аналізи раз на півроку і відвідувати лікаря", — пише Толстікова.
Також дієтолог не радить приймати їжу за комп'ютером, в машині, під час розмови по телефону, після 20:00 і не пропускати сніданок!
Від фаст-фуду бажано зовсім відмовитися (фото: pixabay/RitaE)
#6 Напої: алкоголь — іноді, напої з цукром — ніколи
Що стосується алкоголю, то дієтолог радить "покращувати настрій" келихом сухого вина. При цьому лише 1-2 рази на тиждень.
Від напоїв з цукром відмовтеся.
#7 Здоровий сон
Лягайте спати до 23:00. Сон повинен тривати 7-8 годин.
"Це важливо не тільки для підвищення ККД і отримання енергії, а й для правильної роботи гормонів: мелатоніну і соматотропіну, які в свою чергу бережуть м'язи, продовжують молодість і знижують запалення", — підсумувала дієтолог Катерина Толстікова.
Нагадаємо, раніше дієтолог Катерина Толстікова вже називала топ-5 "жіночих" продуктів, які дозволять залишатися молодою і красивою.
Відео: РБК-Україна