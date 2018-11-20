Як зберегти чоловіче здоров'я: топ-7 рекомендацій дієтолога

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Як жінкам, так і чоловікам слід лягати спати до 23:00

Відома українська дієтолог Катерина Толстікова поділилася важливими рекомендаціями на тему підтримки чоловічого здоров'я. Так, дієтолог по пунктах пояснила, що важливо включати в раціон чоловіка, а від чого слід було б відмовитися. Одна з порад також стосується важливості повноцінного сну. Про це Толстікова повідомила підписникам на своїй instagram-сторінці.

Рекомендації від дієтолога чоловікам:

#1 Горіхи — обов'язковий продукт

Катерина Толстікова рекомендує вживати сушені або замочені горіхи, в яких містяться корисні елементи.

"В горіхах повно Se, Zn, Mg, речовин, які впливають не тільки на збільшення енергії, а ще й вироблення тестостерону і функцію сперматозоїдів", — пише Толстікова, відзначаючи, що всього два бразильських горіха в день — норма селену (більша його частина сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці, яєчках і насіннєвих канатиках у чоловіків).

До речі, раніше дієтолог Світлана Фус пояснила, як правильно вживати горіхи і зберегти в них вітаміни.

З'їдаючи всього два бразильських горіха, ви споживаєте денну норму селену (фото: pixabay/Gadini)

#2 Зелень і зелені овочі

Також в здоровий "чоловічий" раціон повинні входити зелені овочі (броколі/спаржа/брюссельська капуста і т. д.), а також цільне зерно (крупи) + кіноа — це вуглеводи з вітамінами В та фолієвою кислотою.

"Щодня, щоб тестостерон не конвертувався в естроген", — пояснює Катерина Толстікова.

До речі, можете скористатися простим, але дуже корисним рецептом салату з гарбузом і кіноа, який може бути і закускою, і самостійною стравою.

Зелень і крупи також обов'язково повинні бути в раціоні чоловіка (фото: pixabay/marijana1)

#3 Достатня кількість білка

За словами дієтолога, чоловік повинен вживати в день не менше 1,3-1,6 г/білка на кг, при підвищених тренуваннях іноді більше.

"Джерела повинні бути "чим простіше, тим краще": шматок м'яса/птиця, жирна і нежирна риба, яйце некруто і сир 5-9%, + підключати бобові/тофу — як джерело рослинного білка. Соя має бути 100% organic", — пише Толстікова.

Білок в щоденному раціоні чоловіка — "must have" (фото: pixabay/RitaE)

#4 Не відмовляйтеся від жирів

"Жири — важлива частина в будівництві статевих гормонів, гормону стресу — кортизолу", — підкреслює Толстікова.

При цьому жири повинні бути правильні: жирна риба, авокадо, кокос, насіння гарбуза, кунжут, жовток, топлене або вершкове масло (10 грам), горіхи, витриманий сир твердий (не захоплюватися).

Жирна риба корисна всім (фото: pixabay/StephanieAlbert)

#5 Відмовтеся від шкідливих звичок і некорисної їжі

Безумовно, дієтолог рекомендує відмовитися від пива, цигарок, вживати менше цукру і виключити з раціону фаст-фуд.

"МакДак, паніровка, вафлі Артек, Снікерс і переїдання знижують лібідо! Не бійтеся здавати аналізи раз на півроку і відвідувати лікаря", — пише Толстікова.

Також дієтолог не радить приймати їжу за комп'ютером, в машині, під час розмови по телефону, після 20:00 і не пропускати сніданок!

Від фаст-фуду бажано зовсім відмовитися (фото: pixabay/RitaE)

#6 Напої: алкоголь — іноді, напої з цукром — ніколи

Що стосується алкоголю, то дієтолог радить "покращувати настрій" келихом сухого вина. При цьому лише 1-2 рази на тиждень.

Від напоїв з цукром відмовтеся.

#7 Здоровий сон

Лягайте спати до 23:00. Сон повинен тривати 7-8 годин.

"Це важливо не тільки для підвищення ККД і отримання енергії, а й для правильної роботи гормонів: мелатоніну і соматотропіну, які в свою чергу бережуть м'язи, продовжують молодість і знижують запалення", — підсумувала дієтолог Катерина Толстікова.

Нагадаємо, раніше дієтолог Катерина Толстікова вже називала топ-5 "жіночих" продуктів, які дозволять залишатися молодою і красивою.

Відео: РБК-Україна