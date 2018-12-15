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Сохранить кожу зимой: важные практические советы

Lite » Красота и Здоровье 15.12.2018 - 16:57
Сохранить кожу зимой: важные практические советы
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Перед выходом на прогулку старайтесь увлажнять кожу

В зимний период кожа тела очень страдает от изменения температуры, несмотря на то, что находится под одеждой. С наступлением холодов вы можете ощутить шелушение и сухость, а также покраснение кожных покровов. Это происходит из-за неправильного ухода за телом, а также неправильного и несбалансированного питания. 

Для того, чтобы избежать проблем с кожей, необходимо отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, а также тщательно увлажнять тело, рекомендует tochka.net.

Отдайте предпочтение увлажняющим гелям для душа и кремам с жирной текстурой. Во время врдных процедур делайте щеткой массаж, чтобы сделать пилинг. После душа можно нанести питательный, увлажняющий крем или молочко. Перед выходом на улицу нужно использовать питательный крем для тела. Обратите внимание, что питательный крем для тела должен быть крем с антиоксидантами, витаминами K, D, A, E или полезными минералами.

Как ранее мы писали, звездный стилист назвал главный тренд в окрашивании волос в новом году.

А также рассказывали о том, что были названы главные антитренды 2019 года.

 

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