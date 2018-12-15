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Зберегти шкіру взимку: важливі практичні поради

Lite » Краса і здоров'я 15.12.2018 - 16:57
Зберегти шкіру взимку: важливі практичні поради
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Перед виходом на прогулянку намагайтеся зволожувати шкіру

В зимовий період шкіра тіла дуже страждає від зміни температури, незважаючи на те, що знаходиться під одягом. З настанням холодів ви можете відчути лущення і сухість, а також почервоніння шкірних покривів. Це відбувається із-за неправильного догляду за тілом, а також неправильного і незбалансованого харчування.

Для того, щоб уникнути проблем з шкірою, необхідно віддавати перевагу одягу з натуральних тканин, а також ретельно зволожувати тіло, рекомендує tochka.net.

Віддайте перевагу зволожуючих гелів для душу і кремів з жирною текстурою. Під час врдных процедур робіть щіткою масаж, щоб зробити пілінг. Після душу можна нанести живильний, зволожуючий крем або молочко. Перед виходом на вулицю потрібно використовувати живильний крем для тіла. Зверніть увагу, що живильний крем для тіла повинен бути крем з антиоксидантами, вітамінами K, D, A, E або корисними мінералами.

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