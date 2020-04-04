Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера

Эксперт рассказала, что поможет не набрать лишнего на самоизоляции
Уже которую неделю сидите дома на карантине и боитесь становиться на весы? Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram актуальным рецептом блинчиков, от которых не толстеют, а также 5 лайхаками для сохранения фигуры.
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Вкуснейшие блины из овсяных хлопьев:
1. В кефир добавить соду, перемешать
2. яйцо взбить венчиком с мёдом, затем влить кефир
3. Овсяные хлопья измельчить в муку и добавить к получившейся
массе
4. На раскалённую сковороду с оливковым маслом, вылить немного теста
5. Жарить с 2-х сторон по 2 мин на маленьком огне
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Подаём с размороженными ягодами и ароматной мятой.
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Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)
Лайфхаки для стройной фигуры:
1. Включаем аромалампу с эфирным маслом корицы, ее аромат отлично снижает аппетит.
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2.Снижаем дома температуру до 22-23 градусов, энергия и вместе с ней ккал будут тратиться на согревание тела.
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3. За 30 минут до еды пьем большой стакан тёплой воды, этот ритуал позволит съесть в 2 раза меньше.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Трапезу начинаем с большой порции салата: зелёные листья, томат, авокадо, заправить оливковым/льняным/виноградным маслом и посыпать льном
К основному блюду приступить через 15 минут после салата, за это время вы уже почувствуете насыщение и съедите меньше.
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Пишем план питания на неделю, чтобы не импровизировать и не накидываться на все что под рукой, когда хочется есть.
И конечно же, не забываем заниматься спортом, домашние тренировки очень эффективны, и теперь у всех на них есть время.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее диетолог Анна Елькина рассказала об особенностях питания в период вирусной эпидемии.