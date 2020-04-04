Як зберегти фігуру на карантині: топ-5 лайфхаків від б'юті-блогера

Експерт розповіла, що допоможе не набрати зайвого на самоізоляції
Вже який тиждень сидите вдома на карантині і боїтеся ставати на ваги? Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram актуальним рецептом млинців, від яких не товстіють, а також 5 лайхаками для збереження фігури.
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Дуже смачні млинці з вівсяних пластівців:
1. До кефіру додати соду, перемішати
2. яйце збити віночком з медом, потім влити кефір
3. Вівсяні пластівці подрібнити в борошно і додати до отриманої
масі
4. На розпечену сковороду з оливковою олією, вилити трохи тесту
5. Смажити з 2-х сторін по 2 хв на маленькому вогні
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Подаємо з розмороженими ягодами і ароматною м'ятою.
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Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)
Лайфхаки для стрункої фігури:
1. Включаємо аромалампу з ефірним маслом кориці, її аромат відмінно знижує апетит.
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2.Знижуємо вдома температуру до 22-23 градусів, енергія і разом з нею ккал будуть витрачатися на зігрівання тіла.
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3. За 30 хвилин до їжі п'ємо великий стакан теплої води, цей ритуал дозволить з'їсти в 2 рази менше.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Трапезу починаємо з великої порції салату: зелене листя, томат, авокадо, заправити оливковою/лляною/виноградною олією і посипати льоном
До основної страви приступити через 15 хвилин після салату, за цей час ви вже відчуєте насичення і з'їсте менше.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Пишемо план харчування на тиждень, щоб не імпровізувати і не накидатися на все, що під рукою, коли хочеться їсти.
І звичайно ж, не забуваємо займатися спортом, домашні тренування дуже ефективні, і тепер у всіх на них є час.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, раніше дієтолог Ганна Єлькіна розповіла про особливості харчування в період вірусної епідемії.