Секрет стройности Кейт Миддлтон: любимые блюда герцогини Кембриджской

Кейт Миддлтон по праву стала любимицей британцев и мировой общественности. За одну только активную общественную позицию герцогиня Кембриджская заслуживает большого уважения. И пандемия коронавируса в Великобритании лишь усилила “народную любовь”. Ведь герцогиня Кэтрин и принц Уильям даже на домашней изоляции всячески поддерживают медиков и других людей, которые вынуждены работать, несмотря на пандемию. Более того, Миддлтон также запустила инициативу по поддержке женщин, чья беременность и роды проходят в этот непростой для всего мира период… И конечно же, Кэтрин является примером подражания в вопросе поддержания себя в идеальной форме! Будучи матерью троих детей, 38-летняя Кэтрин обладает фигурой, которой позавидуют многие молодые девушки. В чем же секрет стройности и осиной талии супруги принца Уильяма?

Любовь к готовке, балансу и регулярности

Несмотря на свой высокопоставленный статус и практически постоянную занятость, герцогиня Кембриджская любит готовить сама! Дело в том, что будущая герцогиня родилась в простой по королевским меркам семье, где не было поваров.

Как уточняет британский шеф-повар Кэролин Робб, которая работала в Кенсингтонском дворце более двух десятилетий, большую часть еды для принца Уильяма и детей Кэтрин готовит сама, не прибегая к помощи поваров. Особенно трепетно Кэтрин относится к приготовлению ужина. Так как герцогиня обожает собираться с мужем и детьми за большим столом по вечерам. Кроме того, Кейт часто сама ходит за продуктами. Папарацци не раз ловили ее с продуктовой тележкой в супермаркетах Лондона.

Стройная Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кэтрин старается не пропускать основные приемы пищи. А также заботиться о сбалансированном питании, включающем в себя много белка, витаминов и полезных микроэлементов.

Итак, что же предпочитает есть в течении дня Кейт Миддлтон.

Завтрак Кейт Миддлтон

Заряд энергии сразу же после пробуждения Кэтрин получает от кофе или свежеприготовленного зеленого смузи. В состав напитка обязательно входят спирулина (водоросли, которые считаются “суперфудом”). Также несколько видов зеленого салата, шпинат, капуста, сельдерей и матча. Стоит ли уточнять, что в таком смузи содержиться кладезь антиоксидантов, витаминов, микроэлементов и минералов. Такой напиток очень благотворно влияет на пищеварение и запускает ваш организм сразу же.

Обед

Ни один обед герцогини Кембриджской не проходит без большой тарелки овощного салата! Как выяснилось, супруга принца Уильяма — большая любительница сочного арбузного салата! Также на ее обеденной тарелке можно часто заметить легкий холодный суп гаспачо, салат из киноа (один из главных источников растительного белка), севиче из лосося. И конечно же, ягоды годжи — еще один признанный суперфуд.

Как видим, герцогиня Кембриджская любит, когда большую часть ее рациона составляли растительные продукты. Вот он, секрет ее идеальной сияющей кожи.

Ужин с фирменными блюдами

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Если большому семейству удается собраться всем вместе за одним столом, то Кэтрин готовит любимое блюдо принца Уильяма — жареный цыпленок. При этом у Кейт есть особый семейный рецепт. Даже принц Гарри как-то рассказывал, что старший брат часто зовет его на ужин, а тот никогда не отказывается, если знает, что там будет знаменитый цыпленок Кейт.

Еще одно фирменное блюдо Кейт Миддлтон — карри. И вновь герцогиня удивляет своей хозяйственностью. Ведь секрет в том, что все приправы Кэтрин готовит сама! Что помогает ей добиться идеального вкуса блюда. По ее собственным словам, этот навык очень пригодился ей, когда она отмечала свое первое Рождество с королевой. Кейт приготовила чатни (традиционный индийский соус из яблок) по бабушкиному рецепту, и он тут же стал фаворитом на королевском праздничном столе.

Напомним, ранее стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон.