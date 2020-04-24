Кейт Миддлтон и принц Уильям показали мощное видео с тремя детьми, вызвав волну восторга у британцев

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Поклонники поражены, как сильно сыновья Миддлтон похожи друг на друга

Большая семья герцога и герцогини Кембриджских продолжает восхищать поклонников во всем мире. Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми находятся на самоизоляции в своем имении Анмер-Холл в Норфолке. Супруги не нарушают карантин, к чему призывают остальных жителей Великобритании. Однако дел у Кэтрин и Уильяма меньше точно не стало. Они продолжают выходить в прямые эфиры и проводить встречи-онлайн. Кроме того, на домашней обучении сейчас находятся 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта. Так что герцогам Кембриджским также приходится развлекать и следить за обучением старших детей. Помимо всего прочего супруги не забывают и о своей социальной миссии. На днях Кэтрин и Уильям с тремя детьми присоединились к флешмобу Clap For the Cardiers.

Отметим, что акция-флешмоб Clap For the Cardiers проходит в Великобритании уже пятую неделю подряд. В рамках акции британцы выходят на крыльцо дома или балконы и аплодируют, записывая это на видео. Таким образом жители Объединенного Королевства выражают свою благодарность всем тем, кто находится на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. А именно — медицинским работникам, социальным служащим, волонтерам, сотрудникам супермаркетов и многим другим.

Представители монаршей семьи также не остаются в стороне. На днях они присоединились к важной инициативе. Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также и их дети (принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта) записали трогательное видео на крыльце своего дома в Норфолке. Все они аплодируют!

Более того, большая семья специально выбрала одежду в синей палитре — в тон униформе сотрудников скорой помощи. А более внимательные интернет-пользователи даже определили, что на герцогине Кембриджской платье от бренда Ghost.

Видео, в которое вмонтированы кадры с Уильямом, Кейт и тремя их детьми начинается с разговора принца со Стивеном Фраем по видеосвязи. Старший сын принца Чарльза признался, что домашнее обучение детей оказалось для него настоящим кошмаром. А еще пошутил, что не станет смотреть популярный нынче сериал Tiger King, поскольку избегает любых шоу о королевской власти.

Кроме того, поклонники королевской семьи не перестают удивляться тому, насколько все трое наследников похожи друг на друга. И правда, подросший принц Луи, которому 23 апреля исполнилось 2 года, стал невероятно похож на своего старшего брата принца Джорджа.

Кстати, инициативу Clap For the Cardiers поддержали и принц Чарльз с герцогиней Корнуольской Камиллой. Супруги также изолировались в своей резиденции Кларенс-хаус, на крыльце которой и выразили поддержку соотечественникам аплодисментами