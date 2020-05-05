Секрет стрункості Кейт Міддлтон: улюблені страви герцогині Кембриджської

Кейт Міддлтон по праву стала улюбленицею британців і світової громадськості. За одну тільки активну громадську позицію герцогиня Кембриджська заслуговує великої поваги. І пандемія коронавіруса у Великобританії лише посилила "народну любов". Адже герцогиня Кетрін і принц Вільям навіть на домашній ізоляції всіляко підтримують медиків та інших людей, які змушені працювати, незважаючи на пандемію. Більш того, Міддлтон також запустила ініціативу з підтримки жінок, чия вагітність і пологи проходять в цей непростий для всього світу період... І звичайно ж, Кетрін є прикладом наслідування у питанні підтримки себе в ідеальній формі! Будучи матір'ю трьох дітей, 38-річна Кетрін має фігурою, якій позаздрять багато молодих дівчат. У чому ж секрет стрункості і осикої талії дружини принца Вільяма?

Любов до готування, балансу і регулярності

Незважаючи на свій високопоставлений статус і практично постійну зайнятість, герцогиня Кембриджська любить готувати сама! Справа в тому, що майбутня герцогиня народилася в простій за королівським мірками родині, де не було кухарів.

Як уточнює британський шеф-кухар Керолін Робб, яка працювала в Кенсингтонському палаці більше двох десятиліть, більшу частину їжі для принца Вільяма та дітей Кетрін готує сама, не вдаючись до допомоги кухарів. Особливо трепетно Кетрін відноситься до приготування вечері. Так як герцогиня обожнює збиратися з чоловіком і дітьми за великим столом вечорами. Крім того, Кейт часто сама ходить за продуктами. Папараці не раз ловили її з продуктової візком в супермаркетах Лондона.

Струнка Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кетрін намагається не пропускати основні прийоми їжі. А також піклуватися про збалансоване харчування, що включає в себе багато білка, вітамінів і корисних мікроелементів.

Отже, що ж воліє їсти протягом дня Кейт Міддлтон.

Сніданок Кейт Міддлтон

Заряд енергії відразу ж після пробудження Кетрін отримує від свіжозготовленої кави або зеленого смузі. До складу напою входять обов'язково спіруліна (водорості, які вважаються "суперфудом"). Також кілька видів зеленого салату, шпинат, капуста, селера та матча. Чи варто уточнювати, що в такому смузі міститься джерело антиоксидантів, вітамінів, мікроелементів і мінералів. Такий напій дуже благотворно впливає на травлення і запускає ваш організм відразу ж.

Обід

Жоден обід герцогині Кембриджської не проходить без великої тарілки овочевого салату! Як з'ясувалося, дружина принца Вільяма — велика любителька соковитого кавунового салату! Також на її обідній тарілці можна часто помітити легкий холодний суп гаспачо, салат з кіноа (один з головних джерел рослинного білка), севіче з лосося. І звичайно ж, ягоди годжі — ще один визнаний суперфуд.

Як бачимо, герцогиня Кембриджська любить, коли більшу частину її раціону складали рослинні продукти. Ось він, секрет її ідеально сяючої шкіри.

Вечеря з фірмовими стравами

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Якщо великому сімейству вдається зібратися всім разом за одним столом, то Кетрін готує улюблене блюдо принца Вільяма — смажене курча. При цьому у Кейт є особливий сімейний рецепт. Навіть принц Гаррі якось розповідав, що старший брат часто кличе його на вечерю, а той ніколи не відмовляється, якщо знає, що там буде знамените курча Кейт.

Ще одне фірмове блюдо Кейт Міддлтон — каррі. І знову герцогиня дивує своєю хазяйновитістю. Адже секрет в тому, що всі приправи Кетрін готує сама! Що допомагає їй досягти ідеального смаку страви. За її власними словами, цей навик дуже знадобився їй, коли вона відзначала своє перше Різдво з королевою. Кейт приготувала чатні (традиційний індійський соус з яблук) за бабусиним рецептом, і він тут же став фаворитом на королівському святковому столі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому принц Вільям не хотів женитися на Кейт Міддлтон.