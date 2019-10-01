До седьмого пота: беременная Эшли Грэм в откровенном наряде показала, как работает над фигурой

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель и не думает делать передышку на беременность

Эшли Грэм уже вскоре станет мамой – о своей беременности она объявила в конце лета уже на приличном сроке. Но положение Грэм нисколько не повлияло на стиль жизни. Популярная модель много времени уделяет походам по светским ивентам, принимает участие в показах и снимается для многих модных марок. Не отразилась беременность и на активности Эмили в спортзале. Она все также много времени посвящает фигуре, делает йогу и растяжку.

Эшли Грэм занимается йогой (фото: instagram.com/ashleygraham)

Подтверждение тому – новое видео в микроблоге знаменитости. Эшли выложила короткий ролик, где усердно работает над фигурой в спортзале. А именно – занимается на тренажере для рук, заодно делая ритмичные приседания. За кадром слышно голос ее тренера – американка Кира Стокс, известная работой со многими знаменитостями, никогда не дает отлынивать своим клиенткам. "Это стиль жизни!", – оставила Эшли красноречивую подпись под видео.

Эшли работает до седьмого пота (видео: nstagram.com/ashleygraham)

Наряд Эшли (которая никогда не стеснялась своего пышного тела, а сейчас – и тем более) выбрала комфортный и весьма соблазнительный. Спортивные легинсы она дополнила кроп-топом, который открыл уже весьма "выдающийся" животик модели и подчеркнул ее пышную грудь. Удобные кроссовки, любимые золотые цепочки, с которыми Грэм не расставалась даже в отпуске, и собранные в пучок волосы – последние составляющие образа.

Эшли обожает спорт (фото: nstagram.com/ashleygraham)

"Откуда вещи?", "Вау, королева", "Ты мой идол", "Детка, ты хорошенькая и так! Ты выглядишь восхитительно" – посыпались на девушку восторженные комментарии. Некоторые поклонники выразили мысль, что ей следует быть поаккуратнее с тренажерами в ее положении.

В сториз она добавила и другие видео с тренировки, где делает массу упражнений для ног. Мелкие быстрые шаги по специальной "дорожке" – залог упругих ягодиц и стройных бедер. Берем пример!