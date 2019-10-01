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До сьомого поту: вагітна Ешлі Грем у відвертому вбранні показала, як працює над фігурою

Lite » Краса 01.10.2019 - 18:27
До сьомого поту: вагітна Ешлі Грем у відвертому вбранні показала, як працює над фігурою
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель і не думає робити перепочинок на вагітність

Ешлі Грем вже незабаром стане мамою – про свою вагітність вона оголосила наприкінці літа вже на великому терміні. Але вігітність Грем анітрохи не вплинула на стиль життя. Популярна модель багато часу приділяє походам по світським івентам, бере участь у показах і знімається для багатьох модних марок. Не відбилася вагітність і на активності Емілі в спортзалі. Вона все також багато часу присвячує фігурі, робить йогу і розтяжку.

До сьомого поту: вагітна Ешлі Грем у відвертому вбранні показала, як працює над фігуроюЕшлі Грем займається йогою (фото: instagram.com/ashleygraham)

Підтвердження тому – нове відео в мікроблозі знаменитості. Ешлі виклала короткий ролик, де старанно працює над фігурою в спортзалі. А саме – займається на тренажері для рук, заодно роблячи ритмічні присідання. За кадром чути голос її тренера – американка Кіра Стокса, відома роботою з багатьма знаменитостями, ніколи не дає ухилятися від старанної праці своїм клієнткам. "Це стиль життя!" – залишила Ешлі красномовний підпис під відео.

Ешлі працює до сьомого поту (відео: nstagram.com/ashleygraham)

Вбрання Ешлі (яка ніколи не соромилася свого пишного тіла, а зараз – тим більше) вибрала комфортне і дуже спокусливе. Спортивні легінси вона доповнила кроп-топом, який відкрив вже досить "видатний" животик моделі і підкреслив її пишні груди. Зручні кросівки, улюблені золоті ланцюжки, з якими Грем не розлучалася навіть у відпустці, і зібране в пучок волосся – останні складові образу.

До сьомого поту: вагітна Ешлі Грем у відвертому вбранні показала, як працює над фігурою

До сьомого поту: вагітна Ешлі Грем у відвертому вбранні показала, як працює над фігуроюЕшлі обожнює спорт (фото: nstagram.com/ashleygraham)

"Звідки речі?" "Вау, королева", "Ти мій ідол", "Дитинко, ти гарненька і так! Ти виглядаєш чудово" – посипалися на дівчину захоплені коментарі. Деякі шанувальники висловили думку, що їй слід бути акуратніше з тренажерами в її положенні.

У сторіз вона додала і інші відео з тренування, де робить масу вправ для ніг. Дрібні швидкі кроки по спеціальній "доріжці" – запорука пружних сідниць і струнких стегон. Беремо приклад!

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