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Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платье

Lite » Мода 25.09.2019 - 21:33
Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платье
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя модель порадовала новыми горячими фото

Эшли Грэм, не так давно объявившая о своей беременности, не стала отказывать себе в откровенных нарядах. Девушка совершает один за одним яркие выходы, радуя всех почитателей своих знаменитых форм. Она уже успела, пожалуй, примерить платья всех оттенков – от ярко-красного до горчичного. Самые опикантные образы пышнотелой красотки можно увидеть здесь.

Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платьеБеременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платьеЭшли Грэм обожает соблазнительные кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)

А недавно Эшли представила очередной соблазнительный наряд – сексуальное платье оливкового цвета, присобранное по бокам и облегающее по всей длине. Благодаря крою оно подчеркнуло "выдающийся" животик, а также роскошную грудь пышнотелой модели. Дополнили его золотые цепочки с подвесками, а также серьги-кольца. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж сделала с дерзкими стрелками. Выглядела будущая мама кокетливо и стильно.

Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платьеЭшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

На фото, которые Грэм опубликовала у себя на странице, она приняла откровенные позы, еще больше демонстрируя все изгибы и формы. Таким незамысловатом образом она объявила о скидках на своем сайте. К слову, недавно она намекнула поклонникам, что весьма устала. И судя по странице, которая стала реже обновляться, так оно и есть.

Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платьеЭшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

По всей видимости, Эшли хочет больше времени посвящать себе, семье и малышу. Секретами хорошего самочувствия будущая мама также делится: она регулярно занимается йогой, делает растяжку, также устраивает себе "витаминные" дни с зелеными коктейлями.

Беременная Эшли Грэм демонстрирует пышные формы в облегающем платьеСалаты и зеленые коктейли – "фуд-странности" беременной Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что модель отметила особую тягу к полезным продуктам, появившуюся именно во время беременности. Она сообщила об этом фолловерам в своем микроблоге: "Кто знал, что эта тяга к салату будет настолько сильной, что я забуду, каково это – жаждать макароны с сыром?", – со свойственным ей юмором написала звезда.

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