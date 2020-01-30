Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Эксперт пошагово расписала порядок необходимых действий
Мечтаете о плоском животике и упругом прессе с кубиками, но не знаете, как же этого добиться? Имейте в виду, что просто качать пресс ничего не даст. Популярный блогер и фитнес-тренер Лена, которая ранее рассказала, как отрастить длинные волосы, поделилась в своем Instagram-аккаунте me.and.more пошаговой инструкцией, которая поможет вам достичь цели.
План такой:
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1. Считаем свою норму калорий (именно она и будет на 80% влиять)
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КАК СЧИТАТЬ
шаг 1
(ВОО)
(Величина основного обмена)
Для женщины: 9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст – 161
Для мужчины: 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст + 5
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Для примера, данные Лены:
Рост - 160 см
Вес - 47 кг
Возраст - 30
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9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169
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шаг 2
(СДД)
Считаем специфическое динамическое действие пищи — энергетические затраты организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи.
И это 10% от Величины основного обмена
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10% от 1169 = 116,9
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Шаг 3
Вычисляем нашу норму по формуле
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(ВОО + СДД) * коэффициент активности
коэффициент физической активности:
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Итак, моя норма:
(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
шаг 4
Для похудения рекомендуется урезать калории на сначала на 10%, затем, когда организм привыкнет - 15%, 20%)
Бжу %: 30-30-40
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То есть:
1880 -20% = 1504 ккал мне достаточно для мягкого и стабильного похудения.
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2. Акцент на качество продуктов
Если постараться, правильное КБЖУ можно набрать даже чипсами и гамбургерами. Но такая пища принесёт не совсем хороший обмен веществ и, как минимум отёки. Поэтому акцент на чистое питание.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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3. Тренировки
3-4 раза в неделю.
Жир быстрее всего сгорает при кардиотренировках утром на пустой желудок или через 1,5-2 ч. после еды.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Вода - достаточно 30мл волы/травяных чаёв на 1 кг веса в сутки.
Напомним, звездный фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.