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Як зробити прес рельєфним: докладна інструкція від фітнес-тренера

Новини » Краса   

Експерт покроково розписала порядок необхідних дій

Мрієте про плоский животик і пружний прес з кубиками, але не знаєте, як цього досягти? Майте на увазі, що просто качати прес нічого не дасть. Популярний блогер і фітнес-тренер Олена, яка раніше розповіла, як відростити довге волосся, поділилася у своєму Instagram-акаунті me.and.more покроковою інструкцією, яка допоможе вам досягти мети.

План такий:

1. Рахуємо свою норму калорій (саме вона і буде на 80% впливати)

ЯК РАХУВАТИ

крок 1
(ВГО)
(Величина основного обміну)
Для жінки: 9,99 * вага(кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік – 161
Для чоловіка: 9,99 * вага (кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік + 5

Для прикладу, дані Олени:
Зріст - 160 см
Вага - 47 кг
Вік - 30

9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169

крок 2
(СДД)
Рахуємо специфічну динамічну дію їжі — енергетичні витрати організму, пов'язані з споживанням і переварюванням їжі.
І це 10% від Величини основного обміну

10% від 1169 = 116,9

Крок 3
Обчислюємо нашу норму за формулою

(ВГО + СДД) * коефіцієнт активності

коефіцієнт фізичної активності:

  • Мінімальні навантаження (сидяча робота) =1.2
  • Трохи денної активності та легкі вправи 1-3 рази в тиждень = 1.375
  • Тренування 4-5 разів на тиждень (або робота середньої важкості) = 1.4625
  • Інтенсивні тренування 4-5 разів в тиждень =1.550
  • Щоденні тренування =1.6375
  • Щоденні інтенсивні тренування або тренування 2 рази в день =1.725
  • Важка фізична робота або інтенсивні тренування 2 рази в день =1.9


Отже, моя норма:
(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

крок 4
Для схуднення рекомендується скоротити калорії на спочатку на 10%, потім, коли організм звикне - 15%, 20%)
Бжу %: 30-30-40

Тобто:
1880 -20% = 1504 ккал мені достатньо для м'якого і стабільного схуднення.

2. Акцент на якість продуктів

Якщо постаратися, правильне КБЖУ можна набрати навіть чіпсами і гамбургерами. Але така їжа принесе не зовсім хороший обмін речовин і, як мінімум набряки. Тому акцент на чисте харчування.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀


3. Тренування

3-4 рази в тиждень.

Жир швидше за все згорає при кардіотренуваннях вранці на порожній шлунок або через 1,5-2 год. після їжі.

  • важливо робити тренування на все тіло, насамперед вони допоможуть спалити більше калорій.
  • багато вправ (наприклад, ангели, скелелази) задіють м'язи преса, тому виконувати їх не менш ефективно, ніж класичні скручування.
  • не забувайте про вакуум

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Вода - досить 30мл воли/трав'яних чаїв на 1 кг ваги на добу.

Нагадаємо, зоряний фітнес-тренер Аніта Луценко розвінчала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення.

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