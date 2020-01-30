Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт пошагово расписала порядок необходимых действий

Мечтаете о плоском животике и упругом прессе с кубиками, но не знаете, как же этого добиться? Имейте в виду, что просто качать пресс ничего не даст. Популярный блогер и фитнес-тренер Лена, которая ранее рассказала, как отрастить длинные волосы, поделилась в своем Instagram-аккаунте me.and.more пошаговой инструкцией, которая поможет вам достичь цели.

План такой:

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1. Считаем свою норму калорий (именно она и будет на 80% влиять)

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КАК СЧИТАТЬ



шаг 1

(ВОО)

(Величина основного обмена)

Для женщины: 9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст – 161

Для мужчины: 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст + 5

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Для примера, данные Лены:

Рост - 160 см

Вес - 47 кг

Возраст - 30

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9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169

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шаг 2

(СДД)

Считаем специфическое динамическое действие пищи — энергетические затраты организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи.

И это 10% от Величины основного обмена

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10% от 1169 = 116,9

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Шаг 3

Вычисляем нашу норму по формуле

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(ВОО + СДД) * коэффициент активности



коэффициент физической активности:

Минимальные нагрузки (сидячая работа) =1.2

Немного дневной активности и легкие упражнения 1-3 раза в неделю = 1.375

Тренировки 4-5 раз в неделю (или работа средней тяжести) = 1.4625

Интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю =1.550

Ежедневные тренировки =1.6375

Ежедневные интенсивные тренировки или тренировки 2 раза в день =1.725

Тяжелая физическая работа или интенсивные тренировки 2 раза в день =1.9

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Итак, моя норма:

(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880

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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

шаг 4

Для похудения рекомендуется урезать калории на сначала на 10%, затем, когда организм привыкнет - 15%, 20%)

Бжу %: 30-30-40

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То есть:

1880 -20% = 1504 ккал мне достаточно для мягкого и стабильного похудения.

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2. Акцент на качество продуктов

Если постараться, правильное КБЖУ можно набрать даже чипсами и гамбургерами. Но такая пища принесёт не совсем хороший обмен веществ и, как минимум отёки. Поэтому акцент на чистое питание.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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3. Тренировки

3-4 раза в неделю.



Жир быстрее всего сгорает при кардиотренировках утром на пустой желудок или через 1,5-2 ч. после еды.

важно делать тренировки на все тело, прежде всего они помогут сжечь больше калорий.

многие упражнения (к примеру, ангелы, скалолазы) задействуют мышцы пресса, поэтому выполнять их не менее эффективно, чем классические скручивания.

не забывайте про вакуум

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Вода - достаточно 30мл волы/травяных чаёв на 1 кг веса в сутки.

Напомним, звездный фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.