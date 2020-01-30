ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Lite » Красота 30.01.2020 - 15:32
Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт пошагово расписала порядок необходимых действий

Мечтаете о плоском животике и упругом прессе с кубиками, но не знаете, как же этого добиться? Имейте в виду, что просто качать пресс ничего не даст. Популярный блогер и фитнес-тренер Лена, которая ранее рассказала, как отрастить длинные волосы, поделилась в своем Instagram-аккаунте me.and.more пошаговой инструкцией, которая поможет вам достичь цели.

План такой:

1. Считаем свою норму калорий (именно она и будет на 80% влиять)

КАК СЧИТАТЬ

шаг 1
(ВОО)
(Величина основного обмена)
Для женщины: 9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст – 161
Для мужчины: 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст + 5

Для примера, данные Лены:
Рост - 160 см
Вес - 47 кг
Возраст - 30

9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169

шаг 2
(СДД)
Считаем специфическое динамическое действие пищи — энергетические затраты организма, связанные с потреблением и перевариванием пищи.
И это 10% от Величины основного обмена

10% от 1169 = 116,9

Шаг 3
Вычисляем нашу норму по формуле

(ВОО + СДД) * коэффициент активности

коэффициент физической активности:

  • Минимальные нагрузки (сидячая работа) =1.2
  • Немного дневной активности и легкие упражнения 1-3 раза в неделю = 1.375
  • Тренировки 4-5 раз в неделю (или работа средней тяжести) = 1.4625
  • Интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю =1.550
  • Ежедневные тренировки =1.6375
  • Ежедневные интенсивные тренировки или тренировки 2 раза в день =1.725
  • Тяжелая физическая работа или интенсивные тренировки 2 раза в день =1.9


Итак, моя норма:
(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880

Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

шаг 4
Для похудения рекомендуется урезать калории на сначала на 10%, затем, когда организм привыкнет - 15%, 20%)
Бжу %: 30-30-40

То есть:
1880 -20% = 1504 ккал мне достаточно для мягкого и стабильного похудения.

2. Акцент на качество продуктов

Если постараться, правильное КБЖУ можно набрать даже чипсами и гамбургерами. Но такая пища принесёт не совсем хороший обмен веществ и, как минимум отёки. Поэтому акцент на чистое питание.

Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀


3. Тренировки

3-4 раза в неделю.

Жир быстрее всего сгорает при кардиотренировках утром на пустой желудок или через 1,5-2 ч. после еды.

  • важно делать тренировки на все тело, прежде всего они помогут сжечь больше калорий.
  • многие упражнения (к примеру, ангелы, скалолазы) задействуют мышцы пресса, поэтому выполнять их не менее эффективно, чем классические скручивания.
  • не забывайте про вакуум

Как сделать пресс рельефным: подробная инструкция от фитнес-тренера

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Вода - достаточно 30мл волы/травяных чаёв на 1 кг веса в сутки.

Напомним, звездный фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.

Фитнес-инструктор объяснила, как грамотно начать тренировки людям с очень большим лишним весом Как похудеть легко и без диет: топ-5 правил для снижения веса
Новости Украины похудениефитнес-тренер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь