Як зробити прес рельєфним: докладна інструкція від фітнес-тренера

Експерт покроково розписала порядок необхідних дій
Мрієте про плоский животик і пружний прес з кубиками, але не знаєте, як цього досягти? Майте на увазі, що просто качати прес нічого не дасть. Популярний блогер і фітнес-тренер Олена, яка раніше розповіла, як відростити довге волосся, поділилася у своєму Instagram-акаунті me.and.more покроковою інструкцією, яка допоможе вам досягти мети.
План такий:
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1. Рахуємо свою норму калорій (саме вона і буде на 80% впливати)
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ЯК РАХУВАТИ
крок 1
(ВГО)
(Величина основного обміну)
Для жінки: 9,99 * вага(кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік – 161
Для чоловіка: 9,99 * вага (кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік + 5
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Для прикладу, дані Олени:
Зріст - 160 см
Вага - 47 кг
Вік - 30
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9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169
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крок 2
(СДД)
Рахуємо специфічну динамічну дію їжі — енергетичні витрати організму, пов'язані з споживанням і переварюванням їжі.
І це 10% від Величини основного обміну
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10% від 1169 = 116,9
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Крок 3
Обчислюємо нашу норму за формулою
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(ВГО + СДД) * коефіцієнт активності
коефіцієнт фізичної активності:
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Отже, моя норма:
(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
крок 4
Для схуднення рекомендується скоротити калорії на спочатку на 10%, потім, коли організм звикне - 15%, 20%)
Бжу %: 30-30-40
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Тобто:
1880 -20% = 1504 ккал мені достатньо для м'якого і стабільного схуднення.
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2. Акцент на якість продуктів
Якщо постаратися, правильне КБЖУ можна набрати навіть чіпсами і гамбургерами. Але така їжа принесе не зовсім хороший обмін речовин і, як мінімум набряки. Тому акцент на чисте харчування.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
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3. Тренування
3-4 рази в тиждень.
Жир швидше за все згорає при кардіотренуваннях вранці на порожній шлунок або через 1,5-2 год. після їжі.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
4. Вода - досить 30мл воли/трав'яних чаїв на 1 кг ваги на добу.
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