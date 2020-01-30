Як зробити прес рельєфним: докладна інструкція від фітнес-тренера

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт покроково розписала порядок необхідних дій

Мрієте про плоский животик і пружний прес з кубиками, але не знаєте, як цього досягти? Майте на увазі, що просто качати прес нічого не дасть. Популярний блогер і фітнес-тренер Олена, яка раніше розповіла, як відростити довге волосся, поділилася у своєму Instagram-акаунті me.and.more покроковою інструкцією, яка допоможе вам досягти мети.

План такий:

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1. Рахуємо свою норму калорій (саме вона і буде на 80% впливати)

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ЯК РАХУВАТИ



крок 1

(ВГО)

(Величина основного обміну)

Для жінки: 9,99 * вага(кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік – 161

Для чоловіка: 9,99 * вага (кг) + 6.25 * зріст (см) – 4,92 * вік + 5

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Для прикладу, дані Олени:

Зріст - 160 см

Вага - 47 кг

Вік - 30

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9,99*47 + 6,25*160 - 4,92*30 - 161 = 1169

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крок 2

(СДД)

Рахуємо специфічну динамічну дію їжі — енергетичні витрати організму, пов'язані з споживанням і переварюванням їжі.

І це 10% від Величини основного обміну

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10% від 1169 = 116,9

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Крок 3

Обчислюємо нашу норму за формулою

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(ВГО + СДД) * коефіцієнт активності



коефіцієнт фізичної активності:

Мінімальні навантаження (сидяча робота) =1.2

Трохи денної активності та легкі вправи 1-3 рази в тиждень = 1.375

Тренування 4-5 разів на тиждень (або робота середньої важкості) = 1.4625

Інтенсивні тренування 4-5 разів в тиждень =1.550

Щоденні тренування =1.6375

Щоденні інтенсивні тренування або тренування 2 рази в день =1.725

Важка фізична робота або інтенсивні тренування 2 рази в день =1.9

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Отже, моя норма:

(1169 + 116,9)*1,4625 = 1880

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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

крок 4

Для схуднення рекомендується скоротити калорії на спочатку на 10%, потім, коли організм звикне - 15%, 20%)

Бжу %: 30-30-40

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Тобто:

1880 -20% = 1504 ккал мені достатньо для м'якого і стабільного схуднення.

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2. Акцент на якість продуктів

Якщо постаратися, правильне КБЖУ можна набрати навіть чіпсами і гамбургерами. Але така їжа принесе не зовсім хороший обмін речовин і, як мінімум набряки. Тому акцент на чисте харчування.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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3. Тренування

3-4 рази в тиждень.



Жир швидше за все згорає при кардіотренуваннях вранці на порожній шлунок або через 1,5-2 год. після їжі.

важливо робити тренування на все тіло, насамперед вони допоможуть спалити більше калорій.

багато вправ (наприклад, ангели, скелелази) задіють м'язи преса, тому виконувати їх не менш ефективно, ніж класичні скручування.

не забувайте про вакуум

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Вода - досить 30мл воли/трав'яних чаїв на 1 кг ваги на добу.

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